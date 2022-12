Conmoción por muerte de Siniša Mihajlović, leyenda del fútbol mundial; estaba batallando contra un agresivo cáncer

Siniša Mihajlović, destacado exfutbolista de la selección de Serbia, falleció este viernes 16 de diciembres después de luchar contra un agresivo cáncer (leucemia), el cual le fue diagnosticada por segunda vez el pasado mes de marzo.

Mediante un corto comunicado de prensa, la familia del entrenador del Bolonia confirmó la triste noticia de su deceso en un centro médico de Italia. Asimismo, destacó la labor de los profesionales de la salud que lo atendieron durante todo este difícil proceso.

“Su esposa Arianna, con sus hijos Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan y Nikolas, su sobrina Violante, su madre Vikyorija y su hermano Drazen, con dolor comunican la injusta y prematura muerte de su esposo, padre, hijo y hermano ejemplar, Sinisa Mihajlovic. El único hombre profesional, extraordinario, disponible y bueno con todos”, precisó en el documento, que fue publicado por La Gazzetta dello Sport.

Igualmente, añadió: “Luchó valientemente contra una enfermedad horrible. Agradecemos a los médicos y enfermeras que lo han seguido a lo largo de los años, con amor y respeto, especialmente la doctora Francesca Bonifazi, el doctor Antonio Curti, el profesor Alessndro Rambaldi y el doctor Luca Marchetti. Sinisa siempre estará con nosotros”.

El yugoslavo debutó en 1988 como jugador en el Vojvodina y fichó después por el Estrella Roja en 1990, donde permaneció dos temporadas. Viajó posteriormente al fútbol italiano, siendo jugador de la Roma, la Sampdoria, la Lazio y el Inter de Milán, en este último compartió vestuario con el defensor colombiano, Iván Ramiro Córdoba.

Tras 14 años en el Calcio (1992-2006), el exmediocampista comenzó su carrera de entrenador en el equipo neroazzurro, como segundo técnico. Además, dirigió a Bolonia, Catania, Fiorentina, Serbia, Sampdoria, Milan, Torino, Sporting de Lisboa y otra vez Bolonia. Esta segunda etapa finalizó en septiembre, cuando el italiano Thiago Motta los sustituyó.

La muerte de esta leyenda del fútbol mundial, que se destacaba por tener una formidable pegada de media distancia, generó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales. Una de las primera en pronunciarse fue la Serie A, la cual lamentó el decesos del exfutbolista en Twitter.

“La Serie A lamenta profundamente el fallecimiento de Sinisa Mihajlovic, un ícono del fútbol y de la vida. Su clase pura como futbolista y entrenador, su fuerza y su humanidad son un ejemplo que deja una huella imborrable en el fútbol italiano y mundial”, fue el mensaje que le dedicó al serbio.

La Lega Serie A è profondamente addolorata per la scomparsa di Siniša Mihajlović, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale. pic.twitter.com/buHFuCLBQu — Lega Serie A (@SerieA) December 16, 2022

Siniša Mihajlović fue originalmente diagnosticado de leucemia en 2019, y se recuperó después de un trasplante de médula ósea y tres sesiones de quimioterapia. Sin embargo, en marzo de este año volvió a sufrir este enfermedad, que lastimosamente no pudo superar exitosamente.

“Me someto siempre pruebas médicas, puesto que mi padre murió con cáncer, pero siempre piensas que no te tocará. Mi esperanza es que se haya detectado la enfermedad en una fase inicial. No son lágrimas de miedo las que tengo. Respeto la enfermedad y la enfrentaré con el pecho hinchado, mirándola a los ojos, como siempre he hecho”, manifestó en 2019.