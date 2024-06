Famosa actriz fue mordida por un murciélago en pleno concierto que daba en España; así fue el escalofriante momento

“Así que MOMENTO DE ROCK AND ROLL... en Sevilla, el miércoles, durante ‘Witches Burn’ de todas las canciones... un murciélago 🦇 🦇 voló sobre mí y se aferró a mi pierna. En el momento en que estaba actuando, no tenía ni idea hasta que la increíble multitud siguió gritando y señalando... era lindo, pero sí me mordió... Así que las vacunas contra la rabia durante las próximas dos semanas 😖😖😖 gracias a todo el personal del hospital que me apodó #batgirl después de verlo en las noticias locales esa mañana... Más imágenes por venir... ¡¡¡Esa es una de las novedades!!!!”, escribió en el pie de foto del clip.