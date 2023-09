Famoso vidente habló sobre el supuesto embarazo de Shakira, ¿qué dijo?

“Shakira, madre de una niña. Hermanita para Milan y Sasha nacerá en Miami. La colombiana será madre a corto-medio plazo, aunque no sería ella quien quedaría embarazada. No correría los riesgos que conlleva quedar en ese estado a los 46 años”.

El medio agregó que: “La cantante haría como Ana Obregón, mediante un vientre de alquiler. En cualquier caso, nacería en Miami. La colombiana no quiere otro hijo nacido en Barcelona. Una maternidad que, si se cumplieran los deseos de Shakira, sería de una niña. La cantante siempre ha querido una pequeña en la casa”.

Vidente habla del “embarazo” de Shakira

Luego de anunciar esto, los comentarios no se han hecho esperar. Incluso, un famoso vidente decidió leerle las cartas a la barranquillera para ver qué tan cierto era el tema de la llegada de su tercer hijo.

Se trata de Coach Clarividente, quien aseguró en un video de Instagram que era falso que la cantante estuviera planeando un embarazo. De acuerdo con él, aunque su deseo siempre ha sido tener otro bebé, por ahora no es algo que esté en sus planes.

“Totalmente falso, el tarot desmiente categóricamente que en este momento Shakira esté embarazada, es solo un rumor que ha agarrado mucha fuerza. La carta de la muerte. Sí, se lo planteó en algún momento ya que tiene mucha riqueza y quiere un nuevo miembro en su familia. Eso sí es verdad, ella lo desea, más no en este momento. En este momento está centrada en sanar y en sus bellos hijos, estos angelitos preciosos, muñecos, galanes”.

¿Shakira tiene nuevo amor? Los rumores no paran

Por ahora, la famosa está completamente dedicada a sus hijos y a su música. Por ahora, a diferencia de Piqué, no le ha abierto la puerta al amor otra vez, a pesar de que se le ha relacionado con varios famosos.

En su momento se aseguró que Tom Cruise estaba interesado en ella, pero eso jamás prosperó. Más adelante, aparecieron fotos de la colombiana junto al piloto de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, pero por ahora, esto no se ha hecho oficial.

Incluso, recientemente otro vidente aseguró que esa relación no iba a prosperar. Se trata de ‘El niño prodigio’, quien aseguró lo siguiente: “Voy a ser sincero: este hombre anda buscando un hijo y no sé si Shakira está en eso. Hay algo bonito entre ellos, como una amistad, no veo muchas cosas a futuro”.