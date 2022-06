“Feliz día al papito de nuestra familia”: Sandra Barrios felicitó a su actual pareja

La expareja del cantante de música popular Jessi Uribe, Sandra Barrios, se convirtió en una de las mujeres más mencionadas en el país después de que se hizo pública su separación. Además, empezaron a surgir rumores, de los blogs de entretenimiento y varios programas, de que la relación de Uribe con sus hijos no era la más adecuada, pero el artista salió en defensa.

En junio, una de las celebraciones especiales que suelen ser atendidas es la del Día del Padre. Debido a los comicios electorales del pasado 19 de junio en Colombia, la fecha se trasladó para este fin de semana. Varios artistas, como Mike Bahía, se sumaron a la lista de padres por primera vez, pero también el nombre de Jorge Armando Espinosa, actual pareja de Barrios, ganó relevancia.

Meses después de que Sandra Barrios se separara del cantante de Dulce Pecado, cada uno le dio una nueva oportunidad al amor. Jessi Uribe formalizó una relación con la también representante del género popular Paola Jara, mientras que su exesposa empezó a enamorarse de Espinosa.

De este modo, la mujer no quiso pasar desapercibida con la felicitación para su actual compañero de vida.

Con la publicación de una fotografía y un mensaje en Instagram, Barrios resaltó que Jorge Armando Espinosa es el padre de la familia. Cabe mencionar que el hombre es padre de dos niñas.

“Feliz día al papito de nuestra familia. A ese hombre dedicado y cariñoso que me enseña cada día el amor incondicional hacia mí, mis hijos y tus hijas. Dios te bendiga, vida mía. Te amamos. 😘”, escribió Sandra.

En el post hay varios videos que complementan la instantánea principal. Las piezas adjuntas muestran a Espinosa compartiendo varios momentos con su familia en la piscina de un hotel.

Como suele pasar con este tipo de contenido en redes sociales, los cibernautas no dudaron en dar a conocer sus puntos de vista, entre los más relevantes se encuentran: “Esa es la prueba que los hijos son de quién está con ellos en todo momento 🙌 ❤️ Dios te bendijo como ese gran hombre”; “Qué bonito eso sí es un gran hombre no el que vive publicando viajes. Dios se lo bendiga señora Sandra te mereces lo mejor de lo mejor” y “Felicitaciones a este papá, porque papá no es el que engendra si no el que está todo su tiempo con sus hijos compartiendo 👏”.

Es necesario decir que, como fruto de la relación entre Uribe y Barrios, dieron a luz a sus cuatro hijos: Luna Isabel, Sara, Roy y Alan.

¿Jessi Uribe tendrá hijos con Paola Jara?

A través de una pequeña intervención del programa de entretenimiento del canal Caracol La Red, el cantante de Dulce Pecado dio a conocer los planes de gira que tiene contemplados. Con respecto a su ahora esposa, Paola Jara, dijo “trabajamos juntos en todo”; también hizo énfasis en que el tiempo con ella es muy “delicioso” y recalcó que se siente un hombre “afortunado” porque está completamente enamorado, tanto en su hogar como en los shows en tarima que presencia de la antioqueña, de 39 años.

Asimismo, Uribe, de 35 años, recalcó que, aunque él es el ahora esposo de Jara, busca siempre ser el novio de ella.

No obstante, la citada entrevista no terminó ahí y se le preguntó a Jessi sobre la posibilidad de tener un hijo con Paola Jara.

Sobre la interrogante de concebir una vida, el cantante de rancheras manifestó: “Yo tengo cuatro hijos, estamos esperando, si ella quiere, yo estoy listo, pero no sé, cuando Dios quiera”, concluyó el feliz esposo.