Día del Padre: cuáles son los famosos que celebran este día por primera vez

El Día del Padre en Colombia se celebra el tercer domingo del año, pero el Gobierno nacional lo suspendió, ya que cayó el pasado domingo 19 de junio. En esa fecha se realizaron las elecciones a la Presidencia de Colombia y por ello la celebración se desarrolla este domingo 26 de junio.

Varios artistas celebran este día por primera vez, como Camilo Echeverry, a quien su esposa, Evaluna Montaner, le dedicó un tierno mensaje: “Tu primer día del padre. No hay palabras para describir lo que siento por ti viéndote en este nuevo rol. Qué bien te queda, uff. Cada día estás más guapo! Saber que Índi te tiene es la bendición más grande. Gracias por ser mi teammate en esta nueva aventura. Amo poder vivir cada segundo a tu lado. Te amo”.

Sin embargo, la pareja aún no muestra el rostro y sobre el tema Camilo aseguró: “Índigo todavía no nos ha dicho nada, así que estamos en la espera de cuando tenga ganas. Hasta ahora estamos respetando su autonomía, quien quita que no tenga tantas ganas de salir a que la vean. Estamos respetando su lugar”.

Otro artista que celebra por primera vez el día del padre es Mike Bahía con su hijo Kai, que nació el pasado 21 de abril.

Sobre la misma línea, J Balvin celebra este día por primera vez y su pareja, Valentina Ferrer, a través de su Instagram le dijo que es el mejor papá y el artista también.

Regalos para este día

Esta celebración es un día especial dado que es un espacio para honrar aún más a los padres biológicos, también a todos aquellos que para muchas personas actúan como esa figura.

Por tal razón, a continuación se enumeran unos regalos que se le pueden dar a esa persona especial.

1. Una ancheta que puede contener galletas, duraznos, mermeladas, chocolates, ponqués, entre otros.

2. Un bolígrafo que esté contramarcado con el nombre de la persona.

3. Una billetera con una moneda para garantizarle buena suerte al destinatario, según las supersticiones, aunque no es necesario hacerlo.

4. Juegos de mesa como el parqués, el Monopoly, Jenga, dominó, damas chinas, entre otros.

5. Una botella de licor como de whisky, ron, ginebra o vino.

6. Bonos de regalo de alguna tienda con cierta cantidad de dinero.

7. Perfumes.

8. Pijama y pantuflas.

9. Una agenda que tenga el nombre de la persona.

10. Un libro.

11. Accesorios para celular.

12. Objetos de decoración como un jarrón, un espejo, cojines, lámparas, entre otros.

13. Correas.

14. Reloj de pulsera.

15. Audífonos o parlantes.

16. Tenis.

17. Suscripción para alguna plataforma de streaming.

18. Flores.

19. Velas aromatizantes.

20. Imanes de cocina.

21. Álbum lleno de fotos.

22. Ramo de chocolates.

23. Cena romántica.

Origen del Día del Padre

Existen varias historias que relatan el surgimiento de la misma, pero la más respetada y conocida se remonta a comienzos del siglo XX, en Washington, Estados Unidos, donde una mujer llamada Sonora Smart Dodd decidió reconocer el esfuerzo y dedicación de su padre.

Fue así como en 1909, Smart Dodd, con el propósito de homenajear a su progenitor y luego de escuchar un sermón del reverendo del templo metodista Central United Methodist Church de Spokane sobre el Día de la Madre, se inspiró y pensó que tanto su padre como todos los padres del país también deberían tener un día para homenajearlos y resaltar su importante rol en la familia.

Por ese motivo, al año siguiente, Sonora presentó una petición a la Alianza Ministerial de Spokane donde sugirió que los padres fueran reconocidos durante los servicios religiosos del 5 de junio, fecha del cumpleaños de su padre Henry Smart, veterano de guerra que al morir su esposa en el parto de su sexto hijo, tuvo que alimentar, cambiar pañales, corregir, levantar y brindarles amor y protección a su media docena de hijos.

La solicitud de la mujer fue aceptada, pero como no hubo mucho tiempo para preparar los sermones para el día propuesto, se decidió que la celebración se haría el 19 de junio de 1910, es decir, el tercer domingo de junio de ese año.

De esa manera, el 19 de junio de 1910 se reconoce como el primer Día del Padre oficial en Estados Unidos.

Luego, en 1924, el presidente de Estados Unidos del momento, Calvin Coolidge, apoyó la idea y se convirtió el Día del Padre en una celebración nacional. Pese a esto, fue solo hasta 1966, cuando el entonces presidente norteamericano Lyndon Johnson firmó una proclamación presidencial que declaraba el tercer domingo de junio como la fecha oficial para celebrar el Día del Padre, homenaje al que se unieron la mayoría de países del continente americano.