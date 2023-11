Florinda Meza le dedicó un emotivo mensaje a Roberto Gómez Bolaños; confesó el ‘sacrificio’ que hizo por el amor de su vida

No obstante, uno de los comediantes de habla hispana más aclamados, falleció hace casi una década, más exactamente hace 9 años, y en conmemoración de su lamentable muerte, su compañera sentimental durante más de 40 años, Florinda Meza, le dedicó un emotivo mensaje para homenajearlo .

Florinda Meza también reveló un dato desconocido para muchos, un sacrificio que hizo por estar con el “amor de su vida”: “Él, Roberto, que así se llamaba, ya estaba casado y con 6 hijos. Y otra tragedia, se había hecho la vasectomía (...) pero ella, Florinda, que así se llama, decidió sacrificar su maternidad por estar con el amor de su vida. Él siempre se lo agradeció y lo decía todo el mundo, pero además le pesaba intensamente no poder tener hijos con el amor de su vida, con su mujer ideal, así solía llamarla y lo decía en todas partes ”, agregó en el video.

Hoy, como siempre, más que nunca, estás en mi corazón. Cada latido es el sonido de tu voz, que me sigue diciendo: "Mi bonita, aquí estoy... te amo" Para el mundo eres Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito". Para mí, fuiste, eres y serás "Mi Rober", quien me enseñó que el amor… pic.twitter.com/etDnf46baK

No es la primera vez que Florinda Meza recuerda a su expareja, usualmente aparece en Twitter con fotos de antaño y con relatos de lo que fue su relación sentimental con la estrella mexicana del siglo XX. De hecho, en una oportunidad compartió con sus seguidores la manera en que él la adulaba para hacerla sentir bien y demostrarle su amor.

“Esta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual. ¿Qué creen que me diría? Los leo...”, publicó.