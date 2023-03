Foto | Captan a Shakira preocupada y afectada; vive otro duro momento en Barcelona

El último año para Shakira, sin duda alguna, ha sido bastante complejo a nivel personal debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud de su padre, William Mebarak, y afrontar, al mismo tiempo, su proceso de separación con Gerard Piqué.

Adicionalmente, esta semana se conoció que la mamá de la reconocida cantante, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, fue hospitalizada en un centro médico de Barcelona luego de haber sufrido una trombosis. Además, su mudanza a Miami, Estados Unidos, prevista para el próximo primero de abril, vuelve a pender de un hilo.

La colombiana no ha vivido meses fáciles desde su separación - Foto: Getty Images

Nidia del Carmen Ripoll, madre de Shakira, fue hospitalizada recientemente - Foto: Getty Images

Telemundo, famosa cadena estadounidense, por otro lado, reveló que el lunes pasado la progenitora de la colombiana recibió el alta hospitalaria, y señaló que actualmente se recupera en su domicilio, arropada por toda su familia.

La barranquillera, volcada completamente en el cuidado de su madre, no se había dejado ver durante los últimos días. Sin embargo, este jueves reapareció acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha, y de su inseparable hermano Tonino.

“Muy seria, la cantante de Monotonía abandonaba su casa ocupando el sitio del copiloto de su furgoneta, girando la cabeza al ver a las cámaras para evitar que fuésemos testigos de su preocupación por la salud de sus progenitores”, precisó Europa Press.

El informativo manifestó que la artista mostró una actitud parecida horas después, dejando ver que se encuentra afectada por esta compleja situación. A su regreso a la residencia familiar, Shakira no quiso hablar con los medios sobre la salud de doña Nidia y si finalmente podrá llevar a cabo su mudanza a Miami en apenas una semana.

Shakira, esquiva, preocupada y con sus hijos en sus primeras imágenes tras la hospitalización de su madre https://t.co/VeMIiih93a — CHANCE (@CHANCE_es) March 24, 2023

Shakira está enfocada en el cuidado de sus padres, William Mebarak Chadid y Nidia Ripoll. - Foto: Getty Images

No se sabe si la cantante se podrá mudar en una semana a Miami - Foto: GC Images

Mamá de Piqué toma decisión sobre Shakira

El periodista Saúl Ortiz aseguró el fin de semana pasado que la madre del empresario ibérico, Montserrat Bernabéu, es una víctima más de los constantes dardos de Shakira y sus fanáticos, quienes también la han atacado.

De acuerdo con el presentador, la progenitora del exjugador del Barcelona tomó una drástica decisión para defenderse de las pullas de la colombiana y aseguró que le aconsejó a su hijo llevar su ruptura en buenos términos. Asimismo, indicó que la catalana siempre tuvo una actitud protectora con la artista.

‘’En esta historia Montserrat es una víctima de bulos, es una víctima de los señalamientos, de la maledicencia de esas personas que siguen a Shakira. Me aseguran que está tomando una actitud brillante, para que no haya ningún conflicto más entre Shakira y Piqué. Ella le dijo que no era el momento y que lo mejor era no salir a hablar”, expresó el comunicador.

La relación entre Shakira y Montserrat Bernabeu no pasa por su mejor momento - Foto: Europa Press via Getty Images

Bernabeu le dijo a Piqué que lleve por las buenas su separación con Shakira - Foto: Europa Press

En España aseguran que Montserrat no quiere más problemas con Shakira - Foto: Europa Press via Getty Images

Por último, concluyó: “Montserrat ha tenido siempre una actitud muy cercana con Shakira, protectora, la ha cuidado muchísimo y ha evitado conflictos de paparazzis con el matrimonio. Ha tenido un comportamiento ejemplar y siempre ha protegido a Shakira”.

Cabe mencionar que el reportero señaló hace unos días que Gerard Piqué se molestó fuertemente con la cantante barranquillera debido a las declaraciones que dio en el Show de Jimmy Fallon, y que fue su madre quien lo calmó para que no hiciera un escándalo.