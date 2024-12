¿Gabriela Spanic, la reina de las telenovelas, deja a un lado ser villana? Le contamos

Pero, ¿más allá de esa vigencia, de su historia televisiva como villana, Gabriela Spanic tiene más? La respuesta es sí, y un amplio repertorio y roles. Uno de ellos es reciente y muy apropiado para la época: la Navidad. Y no solo en términos actorales, sino personales.

Además, resalta su amor por la época: “Yo no quiero que se acabe nunca la Navidad , que sea todo el año Navidad, porque me encanta la decoración , poner el arbolito, las velitas de aromaterapia, ese olor fresco de la Navidad es maravilloso”.

Y “aunque tengo dos años que no como nada que tenga ojos, o sea, ni pollo, ni carne, ni pescado, y nunca comí cerdo, sí soy muy dulcera, más en esta época. Me encanta el pastel de pan, el chocolate de mil maneras, el pastel de Navidad negro con frutilla, el quesillo, el panetón. En diciembre me da un ataque de azúcar”, le dijo al SpectaPop de México.