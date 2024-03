Gabriela Tafur destapó obstáculo que tiene la preparación de su boda con Esteban Santos: “Difícil”

Propuesta de matrimonio de Esteban Santos a Gabriela Tafur

“Me dijo que íbamos a un evento en el que se celebraría el aniversario de un viñedo que conocíamos y por eso nos pusimos bonitos. Recuerdo que, durante la semana, él me insistía en que ese día me debía ir muy linda. Busqué un vestido acorde para la ocasión y me arreglé como si fuera para una fiesta, pero cuando llegamos no vi a nadie más ”, dijo Tafur.

Y añadió: “Se me hizo muy raro que no había nadie más en el sitio, cuando se suponía que sería una fiesta y que, además, habíamos llegado tarde. El propietario nos recibió en persona y nos acompañó hasta la mesa, reservada al aire libre. Cuando estábamos ahí, el señor nos dijo que a su mesera se le había olvidado poner la otra copa así que él se fue a buscarla ”.

En un momento, Esteban aprovecha para decirle a su novia que observaran el atardecer, sin embargo, ella comenzó a sospechar: “Cuando yo me acuerdo, él se arrodilla de inmediato y yo me puse a llorar de la emoción, literalmente borré caset. La verdad es que debo confesar que yo no le escuchaba ni le entendí nada de lo que me decía, simplemente decidí arrodillarme a su lado y le contesté: ‘¡Claro que sí me quiero casar contigo!’”, dijo.