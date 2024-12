Aunque no fue grave, la actriz mencionó que fue un golpe “duro” y que la piel de su dedo “se levantó ”, lo cual se pudo apreciar en varias fotografías que fueron compartidas por la misma Tejeiro.

Greeicy sufrió accidente en uno de sus conciertos

En cuestiones de percances, Tejeiro no fue la única en salir perjudicada, pues la cantante Greeicy también sufrió una caída, pero más delicada, ya que incluso llegó a perder el conocimiento por unos minutos.

“La artista comentó que se levantó, sintió un pequeño mareo y se cayó. Pero eso no es todo: estuvo a punto de golpearse gravemente la cabeza contra una pared de cemento” , se dijo en el programa.

“Estaba medio consciente, pero inconsciente. Sentía cuando caía, pero no sé si después quedé en el piso unos segundos o si me levanté enseguida. Ese fragmento no lo recuerdo”, dijo Greeicy.