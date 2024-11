Guitarra usada por Eric Clapton fue rematada en más de 600.000 dólares en EE. UU.

Una guitarra de colección de Eric Clapton fue rematada por US$ 625.000 en Nueva York, el precio más alto en una subasta dedicada a leyendas del rock y otros géneros musicales entre viernes y sábado, que totalizó casi cinco millones de dólares, informó la compañía Julien’s Auctions.

Anunciada como el ítem más destacado de esta subasta, que tuvo lugar en el local del Hard Rock Café de Nueva York, pero también a través de internet, esta guitarra acústica Martin D-45, rasgueada por Clapton en 1970 durante un primer concierto en vivo de su grupo Derek and The Dominos, tenía un valor estimado por Julien’s entre US$ 300.000 y US$ 500.000.

Su precio de venta sigue siendo muy inferior al récord de remate de una guitarra, alcanzado por la semiacústica con la que había tocado el difunto cantante de la banda grunge estadounidense Nirvana, Kurt Cobain, durante el famoso concierto MTV Unplugged en 1993: esta fue rematada en seis millones de dólares en 2020 también por Julien’s Auction.

La leyenda del rock y el blues Eric Clapton (76 años) ha tenido actitudes controvertidas desde el inicio de la pandemia de coronavirus, publicando posiciones consideradas antivacunas y opuestas al confinamiento.

La guitarra acústica Martin D-45 de 1968 de Eric Clapton está en exhibición durante una vista previa para la prensa el 15 de noviembre de 2021 en Nueva York para promover la subasta de Julien's Auctions Icons & Idols: Rock N Roll que tendrá lugar el 19 y 20 de noviembre. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP) | Foto: AFP

Otras guitarras vendidas en la subasta incluyeron una Gibson Explorer 1976 usada por el guitarrista The Edge de U2, vendida por US$ 437.500, y una Fender Stratocaster con la que había tocado David Guilmour, de los históricos Pink Floyd, vendida por US$ 200.000.

Durante estas instancias se remataron cerca de mil lotes y diversos objetos que pasaron por las manos de grupos y músicos como The Beatles, Guns N’ Roses, Nirvana, Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston, Lady Gaga, Madonna, Elvis Presley y The Rolling Stones.

Manuscritos subastados

En 2016, manuscritos originales de canciones clásicas de Bob Dylan y Eric Clapton fueron subastados en la casa Sotheby’s en Nueva York, en una venta que también incluyó objetos de The Beatles y Elvis Presley.

La colección incluyó ´Layla´, una de las canciones sobre amor no correspondido más conocidas del rock. Clapton escribió este tema en 1970 en una hoja de papel con membrete del Thunderbird Motel, en Miami Beach, en referencia a Pattie Harrison, en ese entonces casada con George Harrison, su amigo y miembro de The Beatles.

Clapton finalmente se casó con ella en 1979 y el matrimonio duró hasta 1988. El título se inspiró también en un poema del autor persa Nezami Ganjavi.

A la venta de Sotheby’s se sumaron el manuscrito autografiado de la canción ´Blowin’ in the Wind´ (1962) de Bob Dylan, estimado entre US$ 300.000 y US$ 500.000 dólares, uno de los himnos más célebres del premio Nobel de Literatura de 2016.

Además, el primer ejemplar escrito a máquina del título ´This Wheel’s on Fire´ (1967) fue valorado por Sotheby’s entre US$ 40.000 y US$ 60.000.

La subasta incluyó retratos de Bob Dylan y Joan Baez realizados entre ellos cuando eran pareja, en 1963. El precio de los siete dibujos se estima en un total entre US$ 30.000 y US$ 50.000.

Sotheby’s propone varios objetos y documentos pertenecientes a The Beatles, como el saco que vistió John Lennon en la película Help! (estimado entre US$ 50.000 y US$ 70.000), así como un anillo de diamantes de Elvis, entre US$ 7.000 y US$ 9.000.