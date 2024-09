Hijos de la Gorda Fabiola reaccionaron a desgarrador mensaje de Polilla: “La vida seguirá mostrándonos qué debemos hacer”

Aunque físicamente ya no esté en el plano terrenal, el legado de la humorista permanece vivo en la memoria colectiva. Muchos recuerdan sus entrevistas y declaraciones, donde compartía aspectos íntimos de su vida con una combinación de sinceridad y su inconfundible sentido del humor.

La Gorda Fabiola, semanas antes de morir, destapó la verdadera relación entre su hermana y Polilla: “La parte que me lastima”

Contexto: La Gorda Fabiola, semanas antes de morir, destapó la verdadera relación entre su hermana y Polilla: “La parte que me lastima”

“Hoy, recogí la cenizas de mi Gordita, pensé que mi alma estaba cansada de llorar y me equivoqué, no pude contener un mar de lágrimas cuando me entregaron ese pequeño cofre caoba que abracé fuertemente contra mi pecho, porque sentí que, después de muchos días, la tenía junto a mí, volví a hablarle, a decirle que le cumplí lo que le prometí hace 28 años, estar a su lado hasta el final”, escribió en el pie de foto de un carrete.