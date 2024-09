Desgarrador mensaje de Polilla tras recoger las cenizas de la Gorda Fabiola: “Te tengo junto a mí”

“Hoy recogí la cenizas de mi Gordita, pensé que mi alma estaba cansada de llorar y me equivoqué, no pude contener un mar de lágrimas cuando me entregaron ese pequeño cofre caoba que abracé fuertemente contra mi pecho porque sentí que después de muchos días la tenía junto a mi, volví a hablarle, a decirle que le cumplí lo que le prometí hace 28 años, estar a su lado hasta el final, si, le hablé porque es lo único material que me quedó de ella, ese pequeño cofre caoba”, dijo.