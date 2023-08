“Igualado”: Amparo Grisales paró de frente a Jhovanoty, todo por hablar mal de ella

Amparo Grisales es una de las famosas que siempre está dando de qué hablar por diferentes razones. Y ahora que Yo me llamo regresó a la pantalla chica, los comentarios respecto a la famosa no han parado.

Esta semana comenzó con Grisales como invitada en Día a día. Allí estuvo hablando de diferentes temas, e incluso le lanzó varios comentarios duros a Jhovanoty.

Todo empezó cuando le preguntaron a la famosa por las críticas que recibía después de calificar a los concursantes del programa de imitación. Amparo Grisales respondió que en realidad no la afectaban, así vinieran de personas del mismo canal.

Fue entonces cuando aseguró que, aunque muchos no lo creyeran, ella veía bastante Día a día y se daba cuenta de los comentarios negativos de Jhovanoty, quien siempre aseguraba que ella no tenía la razón.

“Usted cree que yo no lo veo, pero me fijo cuando dice que mis comentarios no están bien. Me estás desautorizando todos los días frente a la pantalla”, sentenció.

Amparo le dijo unas cuantas verdades a Jhovanoty en 'Día a día'. | Foto: Fotograma, 46:09, 17 participantes nuevos llegan al Templo de la Imitación - Capítulo 13 - Caracol Play |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Frente a las palabras de la jurado de Yo me llamo, Jhovanoty afirmó: “Es una mentira, Amparo, yo jamás he hablado mal de ti”.

Sin embargo, Grisales Grisales no se quedó con eso y agregó que el comediante era un “grosero y un igualado”.

Más adelante, durante la entrevista, Jhovanoty afirmó que su esposa decía que se parecía bastante a Maluma, “en la punta de la oreja”.

Jhovanoty siempre está haciendo bromas en 'Día a día', y se ríe de todos los famosos. | Foto: Caracol TV

Grisales no se quedó callada y aseguró que ella era como los papás de algunos participantes, quienes les decían que sí se parecían, aunque fuera una mentira.

Fue entonces cuando le lanzó un nuevo mensaje punzante al humorista, afirmando que eso le pasaba por no escuchar con detenimiento sus comentarios en el programa, pues si fuera así, no se comería el cuento de ser el doble perfecto de Maluma.

“Tú nunca te equivocas”, le dijo Jhovanoty a la famosa, a lo que la actriz aseguró: “Nadie es perfecto, lo sé, pero considero que tengo buen oído y que los estudio mucho”.

Amparo Grisales ha sido jurado de 'Yo me llamo' durante nueve temporadas. | Foto: Fotograma, 14:45, Algunas audiciones divierten a los jurados y otras los encantan - Capítulo 12 | Yo Me Llamo 2023 - YouTube Yo me llamo edición Colombia

La entrevista con Amparo Grisales terminó de forma graciosa. Y es que los presentadores quisieron que recordara el momento en que fue jurado de Sábados felices y le dio la victoria a Jhovanoty.

“Gracias a ti es que él está hoy acá”, aseguró Iván Lalinde, aunque Amparo se mostró bastante confundida en un comienzo. “Eso es un montaje”, aseguró.

Grisales aseguró que no se acordaba cuando Jhovanoty estuvo en Yo me llamo, pero finalmente todos le aclararon que no había pasado por el reality, sino que todo había sucedido en el programa de chistes.

El humorista es conocido por sus imitaciones. | Foto: Captura de pantalla tomada de Instagram @peretantico

Incluso, hasta el mismo Jhovanoty tomó con humor el lapsus de Amparo, afirmando que tal vez no se acordaba porque él había cambiado mucho, pues después de ganarse ese premio se había hecho varios procedimientos.

Finalmente, Grisales se acordó de lo sucedido y entre risas afirmó que se había merecido ese primer lugar en aquella ocasión.

Yo me llamo se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche. La producción, desde su estreno, ha sido número uno del rating de acuerdo con cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Hace unas semanas, antes de su estreno, Amparo le contó a Caracol cómo iba a ser como jurado durante esta nueva temporada.

Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, jurados de 'Yo me llamo'. | Foto: Captura de pantalla tomada de Caracol Play. Fotograma 4:10 En la octava jornada, los imitadores sorprenden a los jurados -Capítulo 8