Javier Vásquez, una de las grandes voces que pasó por Niche, se va de gira internacional y sorprende con nueva canción: ‘Caminemos juntos’

Una vida de grandes éxitos

“A Jairo lo conocí por pura casualidad. Un día iba caminando por la calle y vi a lo lejos a un señor con una gabardina. Era él. Lo saludé todo contento y él me dijo: “¿De casualidad vos no sos Javier Vásquez, el cantante de Ramón Antigua?”. “El mismo”, le respondí. Y me contó que estaba buscando una voz para que acompañara al gran Tito Gómez, que en ese momento estaba en la agrupación. Y le dije de una que sí. Yo tenía solo como 18 años. Ni siquiera había sacado la cédula. Y eso fue un problema porque en ese momento los músicos de Niche estaban sacando las visas porque se iban de gira para Estados Unidos. Y entonces lo primero que hizo Jairo fue hacer las vueltas para que yo al menos tuviera una cédula”.

Ese día, Varela le preguntó por el corbatín, “y a mí se me había quedado. ¡Dios bendito! Y en medio de ese susto tan berraco le dije: “Es que no me cabía en la maleta”. No se me ocurrió qué más decirle en medio de ese susto. Me fui de multa, porque eran cosas que él no toleraba con sus músicos. Jairo se fue de habitación en habitación contándoles a todos semejante ocurrencia. Y todos estaban muertos de la risa”.