Norma Nivia tocó fondo y le cantó ‘sus verdades’ a Yina Calderón; le sacó a relucir lo “conveniente” con Melissa Gate

En las últimas semanas de competencia, Yina Calderón volvió a protagonizar una polémica discusión, pero esta vez no con Melisa, su enemiga del programa, sino con Norma Nivia, por todo lo sucedido con Karina García y por lo que se dejó ver en el cine de los famosos.

Norma Nivia y Yina Calderón tuvieron enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia’

Desde que se proyectó el cine, Yina le aseguró a Norma que se encargaría de hacerle la vida imposible y la tildó de “bruja”, después aseguro que no haría nada en contra de ella por respeto a la mamá.

Sin embargo, esta decisión no le duró mucho tiempo, pues con el pasar de los días volvió a sacar el tema del cine y volvió a atacar a Norma.

“Cuándo el programa empezó, Yina entró diciendo que la Liendra lo tenía chiquito y ahora es amiga de él. Después, peleó con Melissa Gate todo el tiempo y ayer lloró porque se fue. Entonces, no sé si se vaya a llorar porque yo me vaya, porque se vaya Norma”, dijo Mateo.

Aunque Gina lanzó sus reclamos, Mateo dijo: “Ella sabe jugar este juego, entonces no se lo toma tan personal”.

“Es conveniente. Apenas vio el porcentaje de Melissa cambió [...] Ella dice que no es hipócrita, pero aprovecho todos los momentos para ir a hablar mal de uno, y lo qué pasa es que inventa muchas cosas que no es verdad para justificar lo que dice, que eso si es lo que me parece una mamera. Entonces, por andar inventando cosas para justificar las palabras que pone, por eso es una hipócrita”, concluyó Norma.