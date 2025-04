Mane rompió el silencio y expuso a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’

“Hello, chicos, vengo desde La casa de los famosos All Star, de Estados Unidos, y la verdad es que pensé que iba a estar mucho más tranquilo, pero acabo de vivir una pelea full HD (...) Resulta y resalta que, al parecer los participantes me conocen mucho más de lo que me esperaba, hay algunos que me quieren, hay algunos que me recuerdan muy bien, pero hay una que otra personita muy rara que me odia y me detesta, yo creo que es porque soy muy guapa”.