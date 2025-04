Yina Calderón y Mane protagonizaron fuerte enfrentamiento en ‘La casa de los famosos’: “Si te toco, me expulsan”

“Toma distancia de mí, te estoy diciendo, quiero que estés a un metro de distancia. No te saco porque no te puedo sacar, si te toco, me expulsan. Sigue creyendo que perra que ladra, no muerde. Yo no soy ninguna tonta como las que tú tratas. Acá viniste a nuestra casa, tu casa se quedó en Estados Unidos, no me importa, yo de lambona no me voy a poner”.