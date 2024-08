Jhovanoty cuestionó a las “famositas” que apoyan a Venezuela “por moda”; fue contundente con su posición: “No hay coherencia”

El huilense, que alcanzó gran nivel de renombre tras integrar proyectos de todo tipo, logró recorrer un amplio camino en el humor colombiano, c aptando la atención de los curiosos y los usuarios de redes sociales. Su trabajo ha recorrido gran parte del país, mostrando los proyectos y las puestas en escena con las que despertó risas y buena energía en su público.

Sin embargo, la discusión no terminó ahí. La presentadora no se quedó callada y se defendió ante los comentarios del comediante, asegurando que todas las voces que comparten ese tipo de cosas en redes sociales, suman. Además, agregó que no se debe minimizar el impacto que puedan tener las publicaciones que se hacen en plataformas digitales como Facebook o Instagram.