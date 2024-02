De rodillas, Jhovanoty se disculpó con Silvestre Dangond, ¿qué pasó?

“Para los que no saben, yo antes imitaba a Silvestre Dangond, yo armaba un CD con las canciones de él y me iba a las fiestas [...] Me aprendí las canciones en parranda y cuando llegaba, supuestamente a cantar, lo que hacía era poner un CD de las canciones de Silvestre en parranda y la gente pensaba que de verdad yo estaba cantando porque no era la canción que sonaba en la emisora, hasta que un día, yo estaba cantando, yo hacía toda la parafernalia, yo era feliz como Silvestre, cuando se raya el CD y yo quedé tan, tan, tan”, aseguró el humorista en la emisión del programa.