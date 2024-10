Johana Amaya destapó la verdad detrás de ‘Retrato Hablado’, el nuevo proyecto del Canal RCN

“Lo que buscamos es generar conciencia sobre una realidad que enfrenta la sociedad, entonces, Retrato Hablado no solo pretende exponer la crudeza de ciertos hechos, sino también, generar conciencia en los ciudadanos, los colombianos y las personas que nos vayan a ver (...) Al mismo tiempo, hacer un llamado a las autoridades, víctimas olvidadas, familias que luchan por la verdad, autoridades que buscan a responsables, llamados a esas mismas autoridades judiciales para que encuentren a los responsables” , dijo.

Indicó que pese a que los asesinatos son una temática relevante dentro de los expedientes e investigaciones que manejan, no quieren dejar de lado otro tipo de historias que pueden terminar siendo cierto tipo de guía para los televidentes que atraviesen situaciones similares.

“Vamos a tener casos de todo tipo, de historias olvidadas de hace 10 años que siguen en los expedientes, que siguen guardados, llenos de polvo y olvidadas. Lo que vamos a hacer es decirle a la justicia que han pasado varios años y no han revisado casos relacionados con abuso sexual, desapariciones, asesinatos, es decir, vamos a mirar todos los frentes, pero también dramas sociales”, aseguró la presentadora.

¿Qué se va a poder ver en los primeros capítulos de ‘Retrato Hablado’?

“El primer capítulo se llama Seducción Mortal porque es una cadena de hechos ocurridos en Bogotá y qué pondrían en evidencia a un asesino serial, pero el segundo capítulo, no tiene nada que ver con muertos, van a quedar aterrados de que, vivimos alrededor de eso y no lo hemos descubierto”.

Johana Amaya reveló la alegría que le ha traído ‘Retrato Hablado’

“Necesito muchas horas en el día (…) En realidad, todo lo que hago, lo hago con una pasión increíble porque me encanta el periodismo, me encanta la reportería, me encanta estar detrás de las noticias (...) Son muchas cosas, pero estoy muy feliz de poder aceptar este nuevo reto porque cuando uno hace las cosas con pasión, todo lo tiene que hacer y poner su esfuerzo para que salga de la mejor manera”.