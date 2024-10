Natalia Ponce de León expuso duros detalles detrás del hombre que la atacó: “¿Por qué se obsesionó tanto conmigo?”

“El victimario tiene problemas mentales, y no es que haya nacido con estos temas de salud mental, porque es que no nacemos malos. La sociedad también, ausencias y líos de infancia afectan. En el caso, digamos, particularmente mío de Jonathan Vega, pude sanar mi corazón entendiendo quién era él, o sea, por qué tiene tanta rabia con las mujeres, por qué me atacó”, comentó al inicio.