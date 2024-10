Guajira rompió el silencio y destapó cuál fue la verdadera suma de dinero que le dio Kevyn tras ganar el ‘Desafío XX’

“Estamos en arreglitos, por ahí pasa los 150 millones de pesos. No pasa los 200, hasta ahí. Quedo extremadamente conforme porque cuando él me invitó recuerdo muy bien lo que le dije y era que no iba por dinero. Me ofreció 50 millones y pasar de 50 a casi 200, wow, ganadísima”, comentó, agradeciendo el aumento que se hizo.