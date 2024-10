Guajira aclara el motivo de su supuesta tensa relación con Natalia en el Desafío: “si va a decir las cosas dígalas como son”

Tras pasar como invitada especial por la sección Preguntas a Muerte, del Desafío, luego de su victoria en el reality de Caracol Televisión junto a Kevyn, ganador de la edición de 2024, Guajira se destapó sobre su verdadera relación con Natalia, recordando la tensión que se generó entre las dos por la opinión que compartió en sus redes sociales sobre la joven antes de ser elegida por el desafiante que se vio involucrado en una supuesta infidelidad en la competencia.

En primer lugar, el entrevistador le preguntó a la concursante si considerada que los conflictos que había tenido Kevyn con Natalia habían sido claves para que la llamara. “No porque qué tiene que ver ella a la hora de elegir, simplemente eligió una persona que él sabía que estaba a su nivel competitivo y que sabía que yo tenía esas ganas de querer ganarlo”, respondió.

Posteriormente, con el objetivo de resolver las inquietudes de los espectadores sobre la supuesta enemistad que se generó entre ella y la joven bailarina de twerk, Guajira afirmó que no hubo ningún disgusto entre ellas, explicando que los rumores sobre su tensa relación se generaron después de que diera su opinión, como un televidente normal, respecto a lo que había visto en el reality sobre su cercanía con Kevyn.

“Opiné lo que todo el mundo vio y lo que todo el mundo sabe y lo sigo sosteniendo. Me disculpé con ella claro, porque le generé incomodidad y no me interesa hacer sentir mal a nadie, pero sigo pensando lo mismo que dije”, sostuvo.

Guajira, del Desafío The Box sorprende con llamativo baile. | Foto: Instagram: @kellyrios27

Enseguida, aclaró que le ofreció disculpas porque se enteró, por parte de personas cercanas a ella, que estuvo muy triste “porque mi comunidad, que es una comunidad muy fiel y que amo por cierto, fueron y tiraron hate y esa no fue la intención. Simplemente di mi opinión respecto a una situación que estábamos viendo en televisión, dejando en claro que como persona no la conocía y como persona me parecía una persona normal”.

¿Qué pasó cuando la conoció?

En medio de la conversación, Guajira reconoció que tuvo la oportunidad de compartir diferentes momentos con Natalia, por lo que mencionó que su concepto sobre ella es que es una persona con una energía muy bonita.

Kevyn y Natalia del ‘Desafío XX’ | Foto: Cortesía Canal Caracol

Sin embargo, insistió que “he escuchado cosas que me han incomodado un montón, sobre todo con respecto a Kevyn porque pienso que Caperucita siempre va a ser el malo sin el lobo que cuenta la historia y ella ha contado una historia, tal vez por quedar bien o por limpiar su nombre, y yo me sé también otra parte de la historia que no me compete decir”.

Ante esta situación, la exparticipante del Desafío recalcó que su desacuerdo con Natalia fue porque a su modo de pensar, siente que le faltó ser transparente a la hora de opinar o contar lo que realmente pasó en la competencia con Kevyn.