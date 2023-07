‘Juanchin’, el influencer que encontró el éxito en las redes sociales gracias a su condición de enanismo

Juan Andrés Robles, así es el nombre real de ‘Juanchín’, un joven de 20 años que dada su condición de enanismo aparenta tener entre 3 y 5 años de edad, asunto que no ha sido impedimento para que él pueda desarrollar toda su parte artística y sus dotes en la comedia, que día a día revela en sus perfiles oficiales de cuentas sociales, donde cada vez son más los seguidores que le siguen sus pasos.

Son principalmente Tik Tok e Instagram las plataformas donde este creador de contenido acumula más seguidores, quienes con sus interacciones, likes y comentarios no solo le hacen saber que esa aceptado y querido por una comunidad, sino que incluso gana dinero a través de las travesuras que quedan grabadas en clips y postales cómicos que hacen reír a más de uno.

Esto ha sido una bendición para él, quien no asume su condición como una traba social para dar rienda suelta a su arte, todo lo contrario, esto le ha servido para explorar diferentes personajes que tiene para crear sus videos, como un mexicano, un tolimense, un rolo, un paisa y hasta una mamá, con los que interactúa con otros creadores de contenido para recrear situaciones cotidianas que rayan entre lo absurdo y lo gracioso.

Sin embargo, ‘Juanchi’ sí reveló que en su diario vivir su condición sí influye en varias tareas que para muchos son tediosas de una forma convencional, pero que para él se vuelven todo un obstáculo que para superar requiere de la ayuda de algún familiar o alguna persona cercana, pues su altura sí se convierte en un factor determinante para realizarla.

“El cajero es muy alto y a mí me toca salir con alguien para retirar, ya sea un familiar o un amigo”, reveló en la entrevista que concedió a ‘La risa cura’, que moderan varios humoristas como el conocido Antonio Sanint, entre otros más, quienes también hacen mofa de sus discapacidades, dándole la vuelta a estos temas tabú para convertirlos en aspectos que también pueden generar alguna risa entre su público.

“Siempre me enfaticé en la parte artística y siempre me querían por eso. Yo bailé, yo cante y actúe”, relató el creador de contenido en su visita al programa, en el que también reveló que su vida sentimental no se ha visto truncada por su altura, pues no tiene ningún inconveniente en hablarle a las chicas y sacar todo su derrotero de conquista, asunto que también se puede ver en los videos que publica.

Lo que también dejó claro es que le han roto el corazón, específicamente cuando estaba en el colegio. “Era mi primer amor… Me enamoré y uno enamorado es un bobo. Que los chocolaticos, las carticas… Y ella jugaba con mis sentimientos”, reveló el influencer en medio de su participación en el segmento digital, revelando que no logró consolidar su amor, pues su amada no le correspondió.

Ahora, cuando le preguntan sobre su estatura él siempre responde con el mismo chiste: “la verdad o la mentira”, para luego confesar que en su cédula dice que mide 90 centímetros, sin embargo, él es honesto y dice con mucho orgullo que son 89 centímetros los que tiene cuando está totalmente erguido, desatando las risas de todas las personas que están a su alrededor, quienes al principio sí les genera curiosidad su estatura, pero luego eso pasa a un segundo plano.

En dicho segmento también estuvo un personaje muy especial, la mamá del creador de contenido, quien afirma que la llegada de su hijo en condición de enanismo fue una bendición para el hogar y que esto nunca fue un impedimento para sacar a flote todo el amor que le tiene a su hijo.