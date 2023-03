Jueza Vivian Polanía, quien apareció sin toga y fumando en plena audiencia virtual, envió fuerte dardo a sus detractores, ¿qué dijo?

La jueza de control de garantías de Cúcuta, Vivian Polanía Franco, quien había sido suspendida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca por aparecer, durante una audiencia, en la cama, con cigarrillo en mano y sin la toga, volvió a ser tendencia en las redes sociales por un fuerte mensaje que le envió a sus detractores.

Polanía aprovechó su invitación al programa matutino de Caracol Televisión, Día a Día, para hablar sobre la polémica generada en el país cuando apareció sin la vestimenta habitual de una jueza. Vivian, así como ha sido muy criticada por muchos, es aplaudida por algunos más.

Antes de conocer el dardo que Vivian Polanía le envió a sus haters, es oportuno mencionar que esta ya regresó a sus labores formales como jueza de la República.

Luego de resolver un recurso, la Comisión –con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao Cabrera– ordenó revocar la suspensión provisional del ejercicio del cargo de juez primero penal municipal con función de control de garantías ambulantes de Cúcuta.

Vivian Polanía - Foto: Instagram @vivianpolaniaf3

En esta línea, después de atender una consulta elevada por la jueza suspendida, la Comisión consideró que la medida cautelar emitida a finales del año pasado no era necesaria ni justificable, por lo que se ordenó su reintegro inmediato al cargo: “Considera el suscrito magistrado que luego de la revisión de la medida provisional ordenada por el funcionario instructor, la misma no cumple con los requisitos establecidos en el Código General Disciplinario”.

En este punto se hace énfasis en la motivación, puesto que en la decisión original no se señaló la forma en que la funcionaria judicial podía interferir en la investigación que se adelantaba.

“(...) no se menciona cómo la disciplinable podría interferir en el trámite de la investigación o pueda continuar con la reiteración de la conducta objeto de investigación, ya que no se hizo alusión a pruebas antecedentes, o elementos de juicio que así lo permitieran entender”, precisa el fallo de siete páginas.

Ahora bien, como ya se había mencionado, la jueza Polanía aprovechó el espacio que le brindaron en el programa de televisión en cuestión y le dijo lo siguiente a aquellos que en su momento y que actualmente la siguen criticando: “en lugar de ponerse a mirar mis calzones deberían ver lo que está sucediendo en el país”.

De igual manera, Polanía también aprovechó para mencionar que nadie le ha regalado nada, que ella está en su cargo actual por mérito propio. “Estoy como juez por estar preparada, estudié muchísimo”, dijo la polémica servidora pública. Es de resaltar que Vivian es jueza desde hace 7 años.

Sugestivas fotos de Vivian Polanía. - Foto: Tomada de Instagram @vivianpolaniaf3

Polanía ya había hablado en SEMANA

En Vicky en Semana, la jueza Polanía dijo que cada quien era sexy a su manera y que, además, le gustan los tatuajes y los piercings. “Cuando llegué a Cúcuta yo me ponía shorts y camisetas, así es el look que más me gusta. Posteriormente, yo conozco el CrossFit y practicándolo, el cuerpo cogió otra forma”, explicó.

Narró que inicialmente llegó a Cúcuta en condición de provisionalidad como juez primera penal del circuito y que, con el pasar del tiempo, algunas amistades le empezaron a manifestar que existían molestias entre algunas personas que eran parte de su círculo laboral, por sus piernas.

De acuerdo con Polanía, teniendo en cuenta las altas temperaturas en esa ciudad, no soportaba ponerse pantalones, por lo que recurría a otro tipo de vestimenta. “Obtuve unos cambios en mi cuerpo que además son disciplina y me enamoré de este deporte (CrossFit). Obviamente, uno cambia, me ponía vestidos, fue más la molestia. La gente que me quería me decía ‘doctora, que sus fotos’, no, yo que pena con ustedes. Lo intenté, de verdad comprándome vestidos acorde a lo que la gente quería en palacio. ¡Ayy, no resistí!”, explicó en Vicky en Semana.