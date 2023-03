Elvira Redondo, esposa del ‘Pibe’ Valderrama, envió un emotivo mensaje de amor propio

La mujer no dudó en mostrarse al natural y muchos la elogiaron.

Carlos, ‘El Pibe’, Valderrama es considerado uno de los personajes más icónicos del deporte nacional. Es una gloria de la selección Colombia y es considerado el eterno 10 de la Tricolor. Sus comentarios sobre el equipo nacional son muy respetados y no hay periodista deportivo que no lo consulte cuando hay que tocar un tema sobre el combinado patrio.

El exjugador siempre está al tanto de los movimientos de la selección. - Foto: Captura de Pantalla YouTube Pibe Valderrama

En Barranquilla lo aman. Es más, también lo consideran como toda una autoridad para hablar del Junior. Es un hombre que no se ha visto involucrado en muchos escándalos, a diferencia de varios de sus compañeros que sí han estado envueltos en una que otra polémica.

Curiosamente, en varias oportunidades ha sido tendencia en las redes sociales por cuenta de los comentarios tan emotivos y cariñosos que le publica su esposa en Instagram y de vez en cuando él responde de una manera seca. Pero esto lejos de significar un distanciamiento con ella, habla de que los espacios digitales no son el escenario en los que él le demuestra su amor.

Carlos 'El Pibe' Valderrama junto a su esposa, Elvira Redondo. Foto: Gustavo Caballero / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Elvira Redondo es la mujer que le robó el corazón al eterno 10 de la selección y el Junior. Muchos los reconocen porque ambos lucen cabelleras bastante nutridas. Ella en 2021 dio una cátedra de maternidad que dejó a más de uno impactado en las redes. Sus consejos fueron lo suficientemente poderosos y calaron en el corazón tanto de hombres como de mujeres.

En ese momento dijo: “La idea de criar hijos no es para que tengan que acompañarte. Ni cuidarte. Ni mantenerte. La idea es que asumas la responsabilidad de criar humanos funcionales. Que sean libres y sin complejos. Que aporten a la sociedad. Que sean su mejor versión”.

Dichas palabras denotaron la calidad de persona que es Elvira y muchos consideraron que sus palabras eran las adecuadas porque demostraba ser que no era una mujer para nada egoísta en lo que se refiere a temas de familia.

Ahora la esposa del exfutbolista volvió a dar una cátedra, pero esta vez fue de amor propio. La mujer compartió una imagen en su cuenta de Instagram en donde se dejó ver luciendo un legging deportivo y unos zapatos tenis.

Estaba parada de lado frente a un espejo y escribió: “el reto más lindo es uno mismo. Trabajar mi mente ha sido de las cosas más bacanas que me he regalado, decirte que puedo cambiar todo lo que creí que era normal. Cuestionen, no se queden creyendo todo lo que han visto y escuchado. Cambien sus pensamientos y cambiarán su mundo”, fueron las palabras que compartió la también influenciadora en sus redes sociales.

Muchos son los usuarios que han manifestado su aprecio por el matrimonio conformado por el ‘Pibe’ Valderrama y Elvira Redondo. Ella no duda de compartir algunos de sus momentos más importantes en las redes sociales. Es una mujer muy activa en los entornos digitales y esto le ha significado tener más de 71 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

El 'Pibe' Valderrama y Elvira Redondo conforman una de las parejas más estables de los famosos colombianos. - Foto: Instagram

En el post recopilado por el perfil Rastreando famosos fueron varios los usuarios que comentaron la publicación y manifestaron admiración hacia la mujer. “Qué bacana, un besote. Todo bien”; “qué foto bacana”; “qué espectáculo”; “realmente si controlas tu mente, lo puedes controlar todo”; “esta mujer tiene una personalidad y una energía bien bonita”; “Divinaaa, se rejuveneció 👏👏👏”; “Realmente 🙌 si controlas tu mente 🧠 lo tienes todo”; “Divino ese cuerpo 😍”, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación que hizo la famosa.