Julián y Beto Arango reaccionaron al fallecimiento de Sandra Reyes: “Es inmortal”

“Poderosa mujer, única, amorosa, mi mejor amiga, parcera, confidente, talentosa, sabia, hermosa, mamagallista, la mejor mamá, presente: gracias por todo lo que me enseñó, por no tutearme nunca, gracias, gracias por tener magia y no hacer trucos, por vivir conmigo, por cuidarme el amor, por enseñarme a amar, a vivir, a ver el mudo desde otro lado. Mi ego me dice que la voy a extrañar, pero con todo lo que le aprendí, ahí estará siempre. Usted es inmortal, la gente la ama y usted dejó una de las huellas más lindas que se pueden dejar en esta tierra, el amor. Gracias, gracias, gracias. La amo Chana. Pase rico chinita y, por favor, no me vaya a jalar las patas”, escribió Beto Arango.