Karol G se convierte en el anhelo más grande de Ana del Castillo: “Le escribo todos los días”

En Colombia, el vallenato es uno de los géneros musicales más queridos, especialmente por sus grandes exponentes, tanto los que ya no están como los que continúan dejando huella. Aunque el reguetón es el más reconocido a nivel mundial, el género característico de Valledupar sigue siendo una pieza clave en el país.

Ana del Castillo habló con Laura Acuña y reveló su anhelo más grande en la música

La vallenata, que se separó de su pareja debido a rumores de infidelidad, confesó la gran admiración que siente por la cantante paisa Karol G y dejó claro que uno de sus sueños más grandes es llegar a colaborar con ella. Pero insiste en que necesita esforzarse más para lograrlo debido a que la antioqueña no la conoce.

“Yo amo a Karol G, yo la admiro. La veo, le escribo todos los días, ella ni sabe. Porque yo digo buenos días, ¿cómo amaneciste?, buenas tardes, ¿ya almorzaste? No me contesta, pero algún día lo hará”, afirmó Ana del Castillo.

Ana del Castillo recordó a Omar Geles en medio del llanto

La cantante de vallenato compartió lo difícil que ha sido enfrentar la pérdida de Omar Geles, quien falleció el 21 de mayo debido a un paro cardiaco. “Una de las cosas que más me ha dolido este año es Omar. A veces me he preguntado por qué Dios se lo llevó”, confesó la artista, quien estaba muy afectada.