Millones de fanáticos de ‘Sex And The City’ anhelaban volver a ver a Cattral en su icónico rol.

Kim Cattrall vuelve a encarnar a Samantha Jones en ‘And Just Like That’, de ‘Sex And The City’

Sex And The City ha sido una de las series más legendarias de la historia de la televisión estadounidense y mundial. En su momento, en la década de los noventa, les dio voz a las mujeres frente a temas tan tabúes como el sexo casual, la masturbación, la soltería voluntaria y hasta el lesbianismo, que hoy no son tan satanizados, aunque siguen siendo álgidos en varios lugares del planeta.

Además, tener a cuatro chicas viviendo aventuras románticas y divertidas en Nueva York fue un gancho perfecto para tener seis temporadas donde la moda, la ciudad que nunca duerme y el sexo eran los protagonistas.

Ello, con Sarah Jéssica Parker, Kim Cattral, Kristin Davis y Cyntia Nixon al mando, interpretando a cuatro mujeres muy distintas, pero que siempre están la una para la otra.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattral en las grabaciones de Sex and the City en 2001. (Photo by Tom Kingston/WireImage). - Foto: WireImage

Esta serie dejó a tantos televidentes enamorados de sus personajes y de su historia que de ella se hicieron dos películas, en 2008 y 2010 (y una adicional cancelada en 2016 que nunca vio la luz), así un spin off estrenado en 2021 y llamado And Just Like That.

Este último volvió a revivir a Carrie Bradshaw y dos de sus amigas. Sin embargo, hubo una desazón que hasta el son de hoy tenía a todos los fans inconformes: la ausencia de Cattrall, pues la actriz no aceptó volver a compartir set con Parker específicamente.

Sarah Jessica Parker, Kim Canttrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis (Photo by Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images) - Foto: Ron Galella Collection via Getty

La razón para que Kim Cattral hubiera sido la razón por la cual no se dio la tercera película de Sex And The City y su personaje no estuviera en And Just Like That es la enemistad pública que tiene con su par Parker desde hace años, específicamente cuando se pensaba en una séptima entrega de la serie.

Todo empezó porque Kim Cattral alegaba que después de seis años juntas sentía que era justo un reajuste de salarios, pues la diferencia entre el pago de Parker con respecto a sus tres coequiperas era abismal.

La razón para que Kim Cattral hubiera sido la razón por la cual no se dio la tercera película de Sex And The City y su personaje no estuviera en And Just Like That es la enemistad pública que tiene con su par Parker desde hace años, específicamente cuando se pensaba en una séptima entrega de la serie. Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) y Samantha (Kim Cattrall) ayudan a mantenerse en pie a Carrie (Sarah Jessica Parker).

Además, Parker recibía regalías de la serie desde la segunda temporada y Cattrall, David y Nixon no, lo que hacía aún más amplia la brecha salarial entre las cuatro actrices, por eso Kim le dijo “no más” a Samantha Jones en la serie.

Luego ella cedió para las dos películas, haciendo varios requisitos en cuanto a aparición ante cámara, salario y condiciones laborales; sin embargo, para la tercera entrega, el guion ya se pasaba de listo con su personaje y por eso desistió de hacer el filme, lo que llevó a que se cancelara toda la producción.

Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker en 'And Just Like That'. (Photo by Gotham/GC Images) - Foto: GC Images

Cuando el mundo se enteró del spin off And Just Like That, lo primero que se preguntó fue: ¿estará Samantha Jones en dicha serie? Rápidamente, la respuesta salió a la luz, decepcionando a todos los fans de esta historia.

Kim Cattrall no estaría y se evidenció en la primera temporada que, a pesar de tener un diseño de vestuario exquisito, un reparto sumamente diverso y recursos narrativos y de utilería actualizados, el vacío de Samantha se sintió muy fuerte.

And Just Like That - Foto: Cortesía: HBO Max

Ahora hay una luz de esperanza y medios internacionales han informado que Kim Cattral aparecerá como Jones en la segunda temporada de And Just Like That, en un cameo de una sola escena en el que Samantha, ahora desde Londres, hablará por videoconferencia con alguna de sus amigas.

La escena se habría grabado el pasado 22 de marzo en Nueva York, sin la presencia de Parker, Davis y Nixon.

Esto le ha otorgado un halo de luz a esta nueva temporada, que todos esperan sea mejor que la primera, pues la crítica a los episodios de este spin off no fueron tan favorables, pues la historia de los icónicos personajes es forzada para su esencia.

Ahora, queda esperar que se estrene esta nueva temporada el próximo 22 de junio y así poder volver a ver de nuevo a Carrie, Charlotte, Miranda y un atisbo de Samantha.