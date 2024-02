La actriz de ‘Betty, la fea’ que había interpretado a Griselda Blanco antes que Sofía Vergara

Y es que como todo proyecto audiovisual, para algunos ha sido un gran contenido no solo por la historia , sino por las actuaciones de actores, como los colombianos Julieth Restrepo, Diego Trujillo y Christian Tappan, aunque también han surgido comentarios negativos, que critican la serie por tratar el tema de los narcos en Colombia.

Pero no solo hubo reconocidos actores nacionales, también se vio la participación de la regueronera paisa Karol G, de quien Sofía Vergara aseguró que su interpretación “fue una sorpresa, porque uno siempre piensa: alguien que no es una actriz va a llegar y va a estar un poquito como perdida o fuera de tono o uno va a perder tiempo en las escenas… pero ella superprofesional, lindísima (…) Se gozó su papel. Yo creo que fue perfecto para ella y para nosotros que ella fuera parte del elenco”, apuntó Vergara.

Y aunque sin duda alguna Griselda de Netflix ha dado de qué hablar, esta no es la primera vez que se toca este tema en un proyecto para la televisión o las plataformas .