La astronómica suma de dinero que La Liendra ha llegado a tener en su cuenta bancaria

Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como La Liendra, es un creador de contenido antioqueño que con ideas enfocadas al humor logró posicionarse en la industria digital. Con 22 años, el influencer ha mostrado que su vida tuvo un radical cambio, desde que en 2015 comenzó a grabar videos.

Hoy en día, las plataformas de interacción ya no son vistas únicamente como un medio de entretenimiento, sino que se consideran el trabajo y sustento de muchos. Los creadores de contenido son bien remunerados por la cantidad de seguidores que tienen y La Liendra es uno de ellos, puesto que en Instagram acumula más de seis millones de usuarios que lo apoyan.

En ese sentido, la suma de dinero que ha recibido Gómez representa un elevado número, ya que al ser influencer, uno de los métodos más ofertados para tener dinero es mediante la publicidad. Las tarifas de estos contenidos dependen de cada figura pública, pero en Colombia creadores como Luisa Fernanda W y Yéferson Cossio se encuentran entre el grupo que más factura en redes.

Ahora, el novio de la amante del maquillaje Dani Duke empieza a sonar por la astronómica suma que ha tenido y puede llegar a tener trabajando en las tendencias digitales.

Hace unas semanas, La Liendra detalló que los contratos para publicidad en su perfil, que estuvo a punto de perderlo, depende de la intención temporal que el cliente quiere mantener. Por ejemplo, por una historia de 15 segundos, el joven antioqueño puede estar cobrando al menos ocho millones de pesos colombianos.

De este modo, hay quienes se preguntan cuánto ha sido el acumulado de dinero que Mauricio Gómez, como creador de contenido, ha llegado a tener en sus manos desde el momento que se incorporó al universo intangible.

A pesar de que sus ganancias siguen siendo de total reserva, a través de una entrevista publicada en YouTube, el quindiano reveló en una trasmisión en vivo la cantidad de billetes que ha logrado tener en su cuenta bancaria.

Estado junto a otros creadores de contenido, La Liendra en un principio hizo resistencia para no revelar el total de la astronómica suma, pero debido al poder de convencimiento de quienes estaban protagonizando la trasmisión rompió el silencio.

Es así como el joven de 22 años dijo que han sido miles los millones de pesos colombianos que ha recibido. “El nivel más grande de plata que he facturado en mi vida es 8.000 palos ($ 8.000 millones). Es el nivel máximo que yo me he facturado, pero eso es un nivel de trabajo increíble”, especificó el influenciador, que hace poco habló sobre las posibilidades de tener un hijo con Dani Duke.

De acuerdo con sus declaraciones, este tema no suele abordarlo frente a la pantalla de su teléfono celular, pues a pesar de que el apoyo de sus millones de seguidores ha sido esencial para llegar a tener el dinero, hay quienes no lo ven de la mejor manera.

“A mí no me da pena hablarlo, pero públicamente sí porque hay mucha gente a la que le duelen las cifras (...) El nivel de facturación de nosotros es para tener empresa y saber manejar los números”, añadió Gómez y recalcó sentir respeto por la DIAN.

Asimismo, el antioqueño detalló que todo lo que gana no es resultado de su trabajo en las redes sociales, ya que también tiene una empresa y los sueldos se unifican. Sin más aclaraciones, La Liendra resumió que a él no le entra todo el dinero, sino que recibe un sueldo, como si se tratará del pago de una nómina laboral.

A continuación, el video en donde en influencer terminó revelando el dinero que ha llegado a tener en su cuenta bancaria, a partir del minuto 6:45: