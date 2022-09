“No sé lo que quiero con mi vida”: Yéferson Cossio se sinceró con sus seguidores

Yéferson Cossio, influencer antioqueño que actualmente se encuentra en Tokio, es una de las figuras públicas que más se ha hecho notar en redes sociales. Con más de nueve millones y medio de seguidores en Instagram, el hombre ha logrado mejorar su estilo de vida y, hoy por hoy, darse diferentes lujos, como carros y viajes de alta categoría.

Muchos de los usuarios pensarán que al contar con dinero Cossio está feliz, pero antes de irse al país asiático él mencionó que no estaba del todo bien. Ahora, con un video en YouTube, el creador de contenido confesó que se encuentra buscando su tranquilidad y la manera de volverle a dar sentido a su vida.

En primera medida, el influencer abrió su corazón y detalló que lo que se ve en redes no siempre es lo que parece. “Una cosa es lo que se ve en las redes. No importa qué tanta ropa cara tenga, o qué tantos autos me compre o con cuántas mujeres me acueste, yo creo que eso no me va a llenar lo que estoy buscando, que ni siquiera sé qué estoy buscando”, dijo Cossio.

En esta oportunidad, sus palabras fueron difundidas al estar en una entrevista con Elo Podcast. Desde el estudio, el antioqueño explicó que no sabe qué es lo que le está pasando, pues, como lo ha mostrado en las plataformas, su vida económica es estable. Además, no se considera un hombre desagraciado y cuenta con un apoyo incondicional, por parte de sus familiares y amigos.

“No sé la verdad lo que quiero con mi vida. Yo no entiendo, se supone que lo tengo todo. Quizá el problema sea tenerlo todo que la vida sea así de aburrida, ¿no? Amor no me falta”, comentó el paisa, aunque cabe mencionar que hace unos meses terminó su relación de años con la también influencer Jenn Muriel.

Después de esto, la intervención tomó otro rumbo y en el programa de podcast el anfitrión le preguntó al creador de contenido acerca del polémico caso, que paso ya hace un tiempo, cuando Cossio dijo al público que tenía planeado irse de Colombia para no seguir pagando altos impuestos.

Respecto a esa pregunta, el influenciador precisó que esa no era su verdadera intención, ya que él disfruta de su tierra y ahí tiene sus proyectos de vida. Lo que él buscaba era cambiar de nacionalidad, pero fracasó en el intento.

Para el hombre de 28 años, él no está en desacuerdo con el pago de los impuestos, sino que lo que le genera apatía es el manejo de estos montos que recibe el Estado.

Según el influenciador, con el dinero recibido pueden mejorar varios aspectos en Colombia, como la salud y la educación superior.

“Yo amo Colombia. Estoy bien y estoy a favor de los impuestos, pero por qué en un país donde es impuesto tras impuesto, la salud es tan precaria, la universidad no es gratis, no entiendo…”, dijo el influencer y hermano de Cintia Cossio.

Asimismo, Yéferson reveló que el año pasado tuvo que pagar más de tres mil millones de pesos en impuestos.

Para terminar, el antioqueño contó que él fue muy pobre, entonces “el mundo lo deprime” al haber tanta indiferencia de clases. Por esta razón, no tiene contemplado tener hijos y prefiere seguir ayudando a sus perros, adoptándolos y dándoles una mejor vida.

En adición, Cossio se planteó una meta a dos años. Para 2024, él espera no dejarse cambiar por el dinero y la fama, además espera seguir haciendo “lo que lo deje dormir tranquilo”.

Y a sus millones de seguidores, que quieren ser como él o buscan trabajar en esta área digital, les dijo: “Si yo pude cualquiera puede. Aquí -redes sociales- no hay físico, no hay edades, no hay contenido, por eso hay para todos. Esto es de constancia y de suerte, pero no aspiren a tan poco en esta carrera”, concluyó.

A continuación, la entrevista de Yéferson Cossio, la cual fue hecha antes de tomar su viaje a Japón, aunque salió hace unas horas: