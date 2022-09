Yeferson Cossio aseguró que “casi se muere” en Japón, ¿qué le pasó?

El ‘influencer’ colombiano Yeferson Cossio, tal y como lo había anticipado hace unos meses, inició una nueva aventura fuera del país. Recientemente, el joven paisa llegó a Japón, donde se le ha visto bastante feliz a través de sus redes sociales.

Cossio, quien cuenta con una comunidad de más de 9,8 millones de seguidores en Instagram, siempre se mostró fascinado por la cultura japonesa. Por esa razón, eligió ese país como su nuevo hogar. Por supuesto, ha compartido varios detalles de lo que ha sido su experiencia hasta ahora.

A través de sus diversas publicaciones en redes sociales, Yeferson Cossio ha mostrado a sus seguidores varios atractivos de Japón. Así mismo, les ha contado cómo han sido sus experiencias, por ejemplo, en cuanto a la comida de ese país, pues es bastante diferente a lo que estaba acostumbrado en Colombia.

Una de sus aventuras gastronómicas tuvo lugar en un “restaurante ninja”, donde se atrevió a probar comida exótica. Si bien la experiencia resultó fascinante, también tuvo algunas consecuencias no tan agradables para el creador de contenido.

“Tan rica que se veía y resulté alérgico. Anoche, literal, casi muero”, manifestó Cossio en sus historias de Instagram. “Anoche casi me muero. O sea, vomité tanto que vomité más que la vez que me comí la cucaracha. Hoy no me he podido levantar, pues me levanté a desayunar y volví a dormir. No he hecho nada”, agregó el joven paisa.

A pesar de que la comida tuvo algunos efectos contraproducentes, Cossio sigue experimentado con la cultura gastronómica local. Por ello, en sus historias de Instagram mostró, nuevamente, los platillos que sigue probando.

Yéferson Cossio ha mostrado a sus seguidores cómo ha sido su experiencia con la comida japonesa. - Foto: Capturas de pantalla Instagram yefersoncossio

“Me vuelvo a sentir vivo”: Yéferson Cossio, feliz con su experiencia en Japón

Los internautas han estado atentos a las aventuras de Yéferson Cossio en Japón y han notado un cambio en su manera de actuar. De hecho, una de sus seguidoras le escribió vía mensaje directo y dijo: “Es increíble lo que transmites. Es la primera vez desde que te sigo que en realidad expresas felicidad genuina”.

Si bien Cossio es conocido en sus redes sociales por mostrar sus extravagancias, esta no es la única razón por la que millones de usuarios lo siguen. El joven creador de contenido también suele liderar acciones sociales y contribuye en iniciativas de rescate animal.

Pese a que hay quienes ven en su estilo de vida algo “perfecto”, el mismo Yeferson Cossio ha manifestado lo contrario. Es más, su respuesta al mensaje de la seguidora también generó sorpresa entre otros internautas.

“Es que es primera vez en mucho tiempo que me vuelvo a sentir libre. Me siento tan vivo”, expresó el influencer.

Si bien el paisa cuenta con seguidores que lo respaldan, también están aquellos que lo critican. Sin embargo, son los mensajes positivos a los que mayor importancia otorga. “Qué buena, Yef, gózate esta experiencia con toda”; “Nos encanta verte feliz”; “Eres inspiración para muchos jóvenes y qué bueno que estés saliendo adelante de lo que sea que no te tuviera feliz”, dicen algunos de los comentarios destacados en su perfil de Instagram.

“Dicen que me veo muy ‘cool’”

Yeferson Cossio también aprovechó la pregunta de un seguidor para aclarar las dudas sobre la respuesta que ha tenido entre la sociedad japonesa a causa de sus tatuajes. Vale mencionar que el joven paisa tiene un gran porcentaje de su cuerpo tatuado, por lo que es un aspecto fácil de notar.

“En Japón es mal visto las personas que usan tatuaje, puedes preguntar sobre los Yakuza”, se lee en el mensaje del internauta, el cual Cossio compartió en sus instastories.

“Los tatuajes si tienen su tabú aquí, pero no tanto como antes. Todo el mundo me ha tratado muy bien y dicen que me veo muy cool. No me hacen el feo, de hecho, me admiran y me ponen conversaciones”, manifestó Cossio, en respuesta a lo señalado por el usuario.