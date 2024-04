‘La Casa de los Famosos’: Diana Ángel se mostró desconsolada tras la salida de Culotauro: “no puedo parar de llorar”

“Culotauro me hace mucha falta. Como que me acostumbre demasiado a su presencia. Siento que estoy a la defensiva también y no me gusta”, comentó Diana Ángel con un visible gesto de nostalgia en el confesionario. “Cuando me pongo triste me cuesta mucho salir de la tristeza. Paso de la risa al llanto como de manera esquizofrénica”, agregó.