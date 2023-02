La curiosa invitación que recibió Shakira para participar en una rifa

Shakira nació en Barranquilla, Colombia, y desde muy pequeña supo que su pasión era cantar; además, su abuela le enseñó sobre la danza árabe y se ha caracterizado por su sensual movimiento de caderas durante sus espectáculos.

La cantante ha estado en el ojo público debido a la confirmación de su separación con el exfutbolista Gerard Piquépor la infidelidad con la joven de 23 años, Clara Chía. Fue el pasado 4 de junio de 2022 cuando la ahora expareja hizo el anuncio y desde entonces mucho se dice de ambos.

Cabe resaltar que la barranquillera ha logrado sacar provecho de su tusa gracias a la música, pues compuso varias canciones que le lanzaban pullas a Piqué y a su novia. Una de esas y la más reciente, Music Sessions #53 junto al productor argentino Bizarrap.

La publicación de este éxito ha hecho que el nombre de la colombiana se escuche todos los días con más fuerza. Sin dejar a un lado que cada que pasa el tiempo se conocen más y más detalles de lo que fue su separación y cómo lleva su vida ahora sin el español.

Las redes sociales son un vínculo entre la artista y sus seguidores pues allí suele compartir momentos especiales para ella y hacer anuncios importantes. Pero esto no es todo, no solo es ella quien hace publicaciones, sus fanáticos también han intentado escribirle para hacerle invitaciones un poco fuera de lo común.

En la plataforma Tik Tok se hizo viral un video donde se escucha a un hombre con acento costeño mandarle notas de voz a la colombiana. “Shaki querida cómo estás, bendiciones Shaki, tu no me conoces, pero yo a ti sí”, empezó diciendo.

Luego continuó entre risas: “Estoy haciendo una rifa vale 3.000 pesos, para que te ganes 100.000 barras, y sé que no te van a solucionar la vida, pero ay 100 son 100. Pa’ ve si me colaboras ahí mi vida. Te digo a ti, porque yo sé que las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

En otro video se pudo evidenciar que al hombre no le bastó con enviarle audios a Shakira, sino que también lo hizo con Gerard Piqué preguntándole que por qué su ex no le respondía.

“Ven acá te voy a pedir un favorcito, lo que pasa es que yo le escribí a tu ex, a Shaki, pero no joda no me contesta, está como sin datos, no sé”, dijo el sujeto.

Luego indicó: “pa’ le digas ahí que estoy haciendo una rifa (...) y cualquier vaina tú también me colaboras ahí, me mandas la plata (...) Gracias hermanito y perdona que te salpique”.

Abuelita se hizo viral tras cantar con mucho estilo la nueva canción de Shakira y Bizarrap

Shakira la sacó del estadio con el lanzamiento de su nueva canción en compañía de Bizarrap, la cual tituló Bzrp Music Sessions #53, y se convirtió en un dardo directo para Gerard Piqué y Clara Chía. La barranquillera le imprimió todos sus pensamientos a la letra, la cual construyó en compañía de Keityn, talento colombiano.

El éxito de este sencillo cruzó fronteras y llegó a millones de personas, quienes actualmente siguen cantándola y tarareándola. La letra y el ritmo cautivaron, al punto de que siguen apareciendo videos en redes sociales, donde se plasma la fiebre artística que proyecto la cantante.

Recientemente, TikTok se convirtió en el escenario para que un particular y tierno video se hiciera viral, reflejando el impacto que tuvo Shakira en su público. La protagonista de estas imágenes no ocultó su gusto por la producción de la celebridad, interpretándola con todo su estilo.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un clip, una adulta mayor se encontraba bajando unas escaleras eléctricas, mientras llevaba su bastón y unos grandes audífonos de color rosa. Varias personas se ubicaron detrás de ella y fue captada la reacción que tuvieron al escucharla cantando el tema de Shakira.

La mujer repetía en varias ocasiones parte del coro, el cual decía: “Pa’ tipos como tú, pa’ tipos como tú”. Cada persona mostró una respuesta distinta al ver a la abuelita interpretando esta letra, por lo que optó por grabarla o bailar detrás de ella.

Algunos de los rostros que fueron captados en el clip, de la cuenta @Conbuenhumor, no evitaron reír o enternecerse por el estilo propio que le imprimió la adulta mayor a esta interpretación, mientras intentaba bailar y mover su cuerpo.

El video ya sumó más de tres millones de likes en la plataforma digital, además de los 24 millones de reproducciones que logró alcanzar desde que se publicó.