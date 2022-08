La divertida manera con la que Aura Cristina Geithner dice que es soltera

Si se habla de una mujer que haya logrado sobresalir en la televisión colombiana y seguir cautivando a los espectadores, es pertinente mencionar a la célebre artista Aura Cristina Geithner.

Desde joven, la mujer, quien actualmente tiene 55 años, se ha robado las miradas de las personas que la siguen y recuerdan su actuación en la novela de la década de los noventa La potra Zaina.

Han pasado los años, pero eso no ha sido un impedimento para que la también cantante se renueve y siga cosechando triunfos. La artista conserva su tonificada figura y comparte parte de su estilo de vida a los más de un millón de seguidores que tiene en Instagram.

Además, desde hace ya un tiempo, se convirtió en un personaje tendencia tras anunciar que sería una de las famosas con OnlyFans.

En la plataforma que funciona como una red social, pero para ver el contenido hay que suscribirse y pagar, Aura Cristina ha dicho en varias ocasiones que comparte videos y fotografías sensuales. Además, muchos de los usuarios también están en Instagram, por lo que en varios de sus post se pueden leer comentarios de halago y admiración hacia la colombiana.

“Cosita hermosa carajo 🔥”; “Eres mi mayor tesoro”; “Mi reina hermosa, besos. Estás bellísima”; “Wao espectacularmente sexy”, son algunos de los cientos de mensajes que suele recibir la artista.

No obstante, aunque en una de sus más recientes apariciones hizo una parodia sobre la soltería. Hace meses, apareció una de las noticias que puso triste a más de uno de sus seguidores y es en la que tuvo que ver Juan Camilo Pulido Cuervo, un joven de 25 años.

Todo comenzó cuando apareció un video en el que el joven le da un apasionado beso a Geithner. De inmediato, esta pieza se viralizó por todas las redes.

Luego de esto, el programa de entretenimiento Lo sé todo habló con el también actor y presentador, en el que se reveló que conoció a la famosa por un trabajo en el que compartieron y tuvieron una “química impresionante”. Dijo que le gustaba y que hablaban a diario.

Por su parte, Aura Cristina no se había referido al tema, pero en una entrevista con el mismo programa había revelado que Pulido sería su nuevo amor.

“Todo comenzó como un juego, y me terminó convenciendo. No sé, ni yo misma me explico qué fue lo que pasó. Son de esas cosas que pasan, se viven y no las quieres dejar pasar”, manifestó la actriz. Sin embargo, actualmente, no hay indicios de que la pareja continúe.

¿Aura Cristina Geithner está soltera?

En sus más recientes apariciones en las plataformas digitales, Geithner publicó un video en el que, a manera de broma, da a entender que está soltera.

A pesar de la unión que, en algún momento, manifestó con Juan Camilo Pulido Cuervo, la actriz siempre se ha mostrado como una mujer independiente.

En efecto, con la tendencia de lip sync -sincronía de labios- la mujer de 55 años apareció diciendo: “Yo soy soltera, por si alguna piensa qué se está comiendo lo mío… ¿Entiendes?”

Además, en el pie de foto de la pieza audiovisual escribió: “SOLTERA y a la orden! 😉😊 Lindo día 🌹”

Este es el popular video de la actriz, quien estuvo una buena parte de su juventud en México:

Por otro lado, la colombiana siguió con su carrera musical y hace medio año lanzó su sencillo titulado ‘Tú me gustas’, una propuesta con sonidos rancheros y populares. En el videoclip de la canción aparece la intérprete actuado: