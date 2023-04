La Gorda Fabiola hizo inesperado y picante comentario sobre la canción de Shakira contra Piqué; reveló qué no le gustó

La Gorda Fabiola se ubicó como una de las humoristas más queridas de la televisión colombiana, debido a todo el talento y preparación que hizo con el paso del tiempo. La celebridad conquistó con su carisma, el cual ha hecho que sus seguidores estén pendientes de cada uno de los movimientos y cambios que hace en su vida personal.

Mejor conocida como la 'Gorda' Fabiola. - Foto: Instagram: @gorditafabiola

Lejos de la pantalla chica, los seguidores de la artista buscaron conocer más de su matrimonio, su familia, sus proyectos a futuro y la transformación física que atravesó en los últimos años. Las preguntas y las opiniones fluyeron en redes sociales, al punto de que la colombiana se sinceró y abrió las puertas de su corazón.

No obstante, recientemente, la Gorda Fabiola llamó la atención de los televidentes de Caracol debido a un inesperado comentario que hizo en Día a día sobre la canción que lanzó Shakira hace unos meses contra Gerard Piqué. La humorista asistió al set para hablar del procedimiento estético que se realizará próximamente, pero no perdió la oportunidad para meterle gracia y picante a las palabras que dio sobre la artista mundial.

"Tiradera" de Shakira contra Piqué. - Foto: Video de Youtube Bizarrap y tomada de Instagram @3gerardpique

Según se apreció en el programa en vivo, Fabiola Posada le buscó el lado chistoso a la letra de la BZRP Music Session #53, centrándose en una parte específica de la canción. La humorista indicó que no le gustaba para nada el fragmento que hacía referencia a que las mujeres ya no lloraban y ahora facturaban, mientras que disfrutaba mucho de la frase “mastique, trague”.

“De la canción de Shakira no me gusta la parte de las mujeres facturan, me gusta la parte de mastique, trague, trague, mastique”, dijo la artista en el matutino, donde los presentes no ocultaron la risa que les dio escucharla.

La humorista anunció que se pasará por el quirófano. - Foto: Tomada de Instagram @gorditafabiola

El tema de conversación de Shakira y Piqué funcionó para dar distintos puntos de vista en el programa, teniendo en cuenta experiencias y detalles que salieron a la luz de la historia.

La Gorda Fabiola se someterá a un procedimiento estético

Días atrás, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de 1.1 millones de seguidores, la comediante compartió que en los últimos días hizo un viaje a Tunja, con la intención de hacerse un retoque estético en su rostro.

“Estoy en la ciudad de Tunja porque me vine a buscar un cirujano plástico... ya a los 60 años yo no quiero venir así con esto descolgado, con esta papada que tanto me ofende después de haber perdido tantos kilos”, dijo la reconocida famosa, quien se encontraba en el sitio que eligió para tal procedimiento.

La humorista está pronto a cumplir sus 60 años. - Foto: Instagram: @gorditafabiola

Además, indicó que para este proceso iba a documentar todo como si fuese un reality, pues quería que sus miles de seguidores pudieran apreciar de primera mano el paso a paso de su intervención: “Quiero que me acompañen (...) el paso a paso de la transformación física de ‘La Gorda Fabiola’, física no, de la carita”.

De hecho, hace unos pocos días, Fabiola manifestó en redes sociales que está muy ansiosa por este nuevo procedimiento, sin embargo, confía plenamente en la experticia de los especialistas en el tema: “Con todo el respeto les iré contando este maravilloso cambio. Espérenlo pronto”.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar, pues algunos están de acuerdo con la decisión de la humorista, mientras que otros no tuvieron reparo en atacarla: “Esas son las consecuencias de poner los ojos en hombres que son de menor edad que la de uno”.

La humorista habló del procedimiento al que se someterá - Instagram @gorditafabiola - Foto: Instagram @gorditafabiola

En su charla con Día a día, la Gorda Fabiola comentó un poco de esta decisión y dejó claro que lo hacía por sentirse cómoda y bien con ella misma.

“El doctor Gagleano me hizo caer en la cuenta que lo que yo veía en el espejo me tenía que gustar y lo que me quisiera hacer era solo para mí, y cuando me veía en el espejo algo no me gustabaYo tenía muchísimo miedo porque con tantas cosas que me han pasado (...) Yo soy una mujer de 60 años, pero no hay nada de malo. Yo no niego mi edad, pues solo un número. No hay nada de malo en querer tener una cara más amable”, dijo.