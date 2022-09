La guerra de los príncipes: nuevo libro revela que la cosas que William no le perdona a Harry

El reciente funeral de la reina Isabel II reavivó el conflicto entre los hijos de la princesa Diana, William y Harry, que terminaron por distanciarse aún más luego de la explosiva entrevista que el menor de los hermanos y su esposa, Megan Markle, concedieron en 2021 a Oprah Winfrey en la que cuestionaban severamente a la monarquía británica.

Según Katie Nicholl, autora del libro “The New Royals - Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”, es poco probable que el nuevo príncipe de Gales, de 40 años, y ahora heredero principal al trono, olvide lo hecho por su hermano.

“Siempre pensó que Harry sería su compañero de ala, ahora lo está haciendo solo. Gracias a Dios que tiene a Kate (Middleton) a su lado”, agregó la escritora.

En el libro, Nicholl aborda la división cada vez más profunda entre los duques de Sussex y otros miembros de la familia real después de que Harry y su esposa decidieran renunciar como miembros de la realeza y comenzar una nueva vida en EE.UU. en 2020.

(AP Photo/Martin Meissner, Pool) - Foto: AP

Es que, mientras William ha simbolizado por años el legado de los Windsor, Harry hizo en su momento afirmaciones que para su hermano mayor resultan difíciles de perdonar, como que éste se encontraba “atrapado” en el Palacio, al tiempo que su esposa pintó a Kate como una bruja que la había hecho llorar.

Ese distanciamiento con William y su esposa quedó en evidencia cuando, para sorpresa de muchos, aparecieron juntos tras la muerte de Isabel II en una de las entradas al Castillo de Windsor para ver los cientos de flores que los ciudadanos habían dejado en honor de la reina. En medio de una tensión evidente, las dos parejas casi ni cruzaron palabra y mantuvieron las distancias.

Sin embargo, personas cercanas a la familia real avizoran algunos vientos de reconciliación.

Durante las honras fúnebres de Isabel II a Harry se le otorgaron algunos ‘permisos especiales’ para que pudiera despedirse de su abuela como un Windsor más. Por ello, le dejaron usar su uniforme militar en la vigilia de Westminster Hall, caminó junto a su hermano, su padre y sus tíos en todos los cortejos fúnebres, y Markle volvió a ocupar su lugar junto a las damas Windsor.

(Jeff J Mitchell/Pool Photo via AP) - Foto: AP

Ahora, lo que muchos esperan es que luego de estas consideraciones y como muestra de respeto a la memoria de Isabel II —que no ocultó su tristeza por la renuncia de los duques de Sussex a la familia real— la pareja deje de cuestionar a la monarquía.

La prensa británica se refiere en concreto a las entrevistas, las declaraciones con doble intención y, especialmente, a las memorias escritas por Harry, que están previstas para publicarse a finales de este año.

El libro, editado por Penguin Random House, se espera que salga a la venta entre Acción de Gracias y Navidad, y será un relato “íntimo y sincero” cuyas ganancias irán destinadas a obras de caridad.

2 REUTERS/Toby Melville - Foto: REUTERS

No pocos medios británicos se han referido a esta autobiografía como el “libro bomba” que podría arruinar las navidades de la Familia Real británica.

La historia de una pelea amarga

Cuando Meghan y Harry dieron su explosiva entrevista con Oprah, se decía que el abismo que se había creado entre Harry y su hermano William duraría meses o quizá años en cerrarse. El hijo rebelde de Lady Di estremeció a la monarquía al lanzar acusaciones a diestra y siniestra, pero en el corazón de William atestó una certera puñalada.

El joven heredero al trono es quizá el mejor representante que tiene hoy la monarquía británica y, a su vez, su gran defensor. Con su pinta perfecta ha simbolizado el legado de los Windsor por años. Harry, sin embargo, dijo cosas ese día que eran difíciles de perdonar. Aseguró que su hermano estaba “atrapado” en el Palacio. Su esposa Meghan, a su vez, pintó a Kate como una bruja que la había hecho llorar.

La pelea habría ido para largo de no ser por un suceso triste: la muerte de su abuelo, el duque de Edimburgo. Con esa noticia, Harry tuvo que volver a Londres. La presencia del joven era tan tensa en la realeza que sucedieron varias cosas.

El príncipe William y el príncipe Harry caminan detrás del ataúd de la reina Isabel II mientras es arrastrado por un carruaje de armas por las calles de Londres después de su funeral en la Abadía de Westminster, el lunes 19 de septiembre de 2022. - Foto: AP

REUTERS/Hannah McKay/Pool - Foto: REUTERS

La primera, que la reina Isabel, para evitarle una humillación a su nieto, prohibió los uniformes militares, pues Harry ya despojado de sus títulos no puede usarlos. La segunda, que se tomó la decisión de que Harry no andara tras el féretro de su abuelo junto a William. Entre los dos hermanos estaba su primo Peter Phillips.

La foto de los hermanos caminando tras el ataúd de su abuelo se convirtió en una de las postales de aquel sábado. Los dos caminaban lento, pero distanciados, del Land Rover que su abuelo diseñó para su propio funeral.

Sin embargo, en julio del año pasado se produjo otra foto de postal. Los dos jóvenes se encontraron en el Palacio de Kensington en una reunión familiar que pondrá a prueba su relación. William y Harry le comisionaron la escultura al artista Ian Rank-Broadley. Él no es para nada un desconocido para la realeza, ya que es el autor del retrato de la reina Isabel que aparece en las monedas del Reino Unido.

El Palacio fue la antigua residencia y la actual de su hijo William, heredero de la corona tras su padre Carlos.

El acto de descubrimiento de la estatua en su hogar sucedió en presencia de solo unas 30 personas, entre ellas miembros de la familia Spencer, debido a las restricciones causadas por la pandemia de la covid-19.

Una pelea de vieja data

En el Reino Unido tienen un término un poco despectivo para designar al hermano menor de un heredero al trono: “the spare” (el repuesto). La expresión describe perfectamente el papel de esos príncipes: a sus hermanos mayores los preparan toda la vida para reinar, pero ellos permanecen en segundo plano, por si algo extraordinario ocurre.

Esa situación suele generar roces entre ellos. El rey Jorge VI, el papá de la reina Isabel, nunca le perdonó a Eduardo, su hermano mayor, que hubiera renunciado a la Corona, dejándole la responsabilidad inesperada de liderar a su país en una guerra mundial. Y The Crown, la serie de Netflix, ha mostrado las desavenencias entre la actual reina y su hermana, la princesa Margarita.

ARCHIVO - En esta foto del 1 de junio de 1989, el príncipe Carlos de Inglaterra y la princesa Diana posan con sus hijos, los príncipes Guillermo, a la derecha, y Enrique, al salir en un paseo en bicicleta en la isla británica de Tresco. (AP Foto, Archivo) - Foto: AP

Con William y Harry, los hijos del príncipe Carlos y Lady Di, la cosa siempre pareció distinta. La trágica muerte de su madre y las imágenes de ellos creciendo juntos hacían pensar que tenían unos vínculos muy profundos. No obstante, lo sucedido en los últimos dos años desmintió la versión rosa: hoy están distanciados, casi no se hablan y, según Battle of Brothers, el libro de Robert Lacey, historiador real y consultor de The Crown, su pelea es “el conflicto más profundo visto en la realeza en varias generaciones”.

El libro tiene una hipótesis. Dice que es cierto que su conflicto estalló cuando Harry se casó con Meghan Markle, pero advierte que desde pequeños tenían desacuerdos en casi todo. “Los dos representan contradicciones que se remontan a su infancia e incluso al divorcio de sus padres”, le explicó el autor a la revista People. Todo porque William, futuro rey, siempre ha estado más apegado a la institución y sus reglas, mientras que Harry ha sido más rebelde y crítico.

William y Harry parecían dos hermanos con un vínculo difícil de romper, sobre todo desde la trágica muerte de su madre, Lady Di.

Pese a que tuvieron siempre actitudes opuestas, eso nunca había sido un problema. Es cierto que Harry solía meterse en líos por sus locuras de adolescente, como al tomarse fotos desnudo con unos amigos o aparecer disfrazado de nazi en Halloween, pero William –mucho más sosegado– siempre había estado ahí para él.

El propio Harry lo explicó alguna vez, cuando habló de los problemas anímicos que le quedaron luego de la muerte de la princesa Diana: “Estuve muy cerca de un colapso nervioso en varias ocasiones, pero mi hermano, que Dios lo bendiga, fue un gran apoyo para mí”.

“Varias veces estuve a punto de colapsar”: príncipe Harry

Harry tuvo el primer roce con su hermano en 2017 cuando le contó que había planes serios con Meghan y él le respondió que no se apresurara tanto.

Eso no cambió con la llegada de Kate Middleton a la vida de William. En realidad, ocurrió todo lo contrario: Harry se unió tanto a la pareja que la prensa británica hablaba de un trío fantástico. Sin embargo, todo indica que para ese entonces él ya se sentía desubicado y triste. Su hermano y su cuñada se perfilaban para un destino seguro en el trono. Pero él, como todos los ‘repuestos’, solo veía una incógnita en su futuro y no terminaba de encontrar su lugar.

Sunken Garden en Kensington Palace (Kensington Palace via AP) - Foto: AP

Sus descontentos se cristalizaron al aparecer con Meghan Markle. De hecho, Harry tuvo el primer roce con su hermano en 2017 cuando le comentó que estaba saliendo con ella y le dijo que las cosas parecían serias. William no lo apoyó. Por el contrario, le pidió tomar las cosas con calma e ir más despacio. Harry se ofendió y siguió adelante con su relación. Poco tiempo después, anunció sus planes de boda.

El príncipe Harry y Meghan Markle dieron el sí en una gran boda real

El matrimonio no tranquilizó las cosas. La familia real hizo todo lo posible por recibir bien a Meghan, pero pronto comenzaron los malos entendidos, sobre todo con Kate Middleton. En el primer desacuerdo entre ambas, acerca de los vestidos que debían llevar las pajecitas en la boda, Kate salió llorando. En la entrevista con Oprah, Meghan contó que fue al revés y que fue Kate quien la hizo llorar, pero que luego le envió unas flores con una pequeña tarjeta pidiéndole perdón.

Luego, como ambas parejas vivían en el mismo palacio y tenían el mismo equipo de trabajo, hubo rumores de que Meghan trataba mal a algunos empleados de Kate y que incluso los gritaba.

“Kate me hizo llorar”: Meghan en entrevista con Oprah

Mientras William sabía que su futuro es ser rey, Harry no terminaba de encontrar su lugar. Esos desencuentros terminaron filtrados a la prensa, que comenzó a mostrar a Meghan como una persona difícil. Por supuesto, eso no le gustó a Harry.

Por esa época, además, la relación entre los dos hermanos pasaba por un mal momento. Casi no hablaban y solo se veían en eventos públicos. Katie Nicholl, periodista de Vanity Fair, incluso escribió que Harry se había quejado con William porque sentía que no estaba haciendo lo suficiente para recibir a Meghan en la familia. El tema terminó de explotar porque Harry y Meghan se mudaron a otro lugar, lejos de William y Kate, y separaron sus equipos de trabajo.

La guerra fría entre los príncipes William y Harry

¿Sigue la pelea entre los príncipes William y Harry?

Al malestar de Meghan, que se sentía acosada por la prensa y mal recibida por la familia, se sumaron el descontento de Harry y las dudas ante su futuro. Su decisión de renunciar a sus labores en la casa real, el llamado “megxit”, empeoró las cosas, pues William solo se enteró una hora antes que el público.

ARCHIVO - En esta foto del 22 de diciembre de 1982, la princesa Diana carga a su hijo de 6 meses, el príncipe William de Inglaterra, en el Palacio de Kensington en Londres. (AP Foto/David Caulkin) - Foto: AP

Las personas cercanas a Harry y Meghan dicen que en ese momento terminaron de dañarse las cosas. Harry quedó con la sensación de que su hermano no hizo lo suficiente por apoyarlo. Además, considera injusta la solución que le ofreció su abuela, y con el apoyo de William: nadie podía estar solo medio tiempo en la realeza, y, si quería irse, tenía que hacerlo por completo.

Según el libro, William, quien será rey algún día, respeta mucho más las tradiciones y las reglas, a diferencia de su hermano. Eso, sin embargo, no había representado un problema hasta la llegada de Meghan.

En la familia, de hecho, estaban preocupados porque el esperado libro que contará la versión de Harry y Meghan, que saldrá en agosto, pintaría a William como el insensible malo del paseo. “Podría ser lo más perjudicial para la familia real desde la entrevista en la que la princesa Diana dijo que Carlos no estaba capacitado para ser rey”, dijo una fuente a The Sun.

Finalmente, el libro no hizo daño, pero la entrevista de Meghan y Harry sí, y es comparada con esa cita que tuvo su madre con la BBC en la que contó todos sus dolores y de la cual la realeza puede no reponerse.