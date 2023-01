La Liendra regaló dinero en las calles con una condición específica: hacerlo reír

Las cosas que hacen los creadores de contenido para generar reproducciones en sus videos son tan variadas como polémicas, pues llegan a extremos como hacer bromas pesadas, meterse en líos que les generen mucha resonancia mediática y hasta regalar dinero, como lo que acaba de hacer La Liendra con algunas personas que se encontró fuera de su casa, a quienes los retó a ganarse una buena suma de pesos colombianos con esta condición.

Tal como se vio en las historias de Instagram del influencer, el pereirano empezó con una transeúnte que estaba caminando por las calles de Medellín y le dijo: “si me hace reír, se gana 400 mil pesos, si no me hace reír, la próxima participante se gana 450 mil”. La mujer leyó varios chistes que encontró en Internet y no logró sacar la carcajada de Mauricio, nombre de pila del creador de contenido.

La Liendra Instagram @la_liendra - Foto: Instagram @la_liendra

Luego, otra joven intentó salir victoriosa con La Liendra, sin embargo, después de decir un chiste sobre los escoceses, tampoco logró hacer reír al pereira, quien reconoció que el chiste estuvo bueno e incluso sí hizo reír al ayudante de cámara que tiene el influencer, quien siempre se ha caracterizado por hacer cosas fuera de lo común para ganar likes y comentarios en sus cuentas principales de redes sociales.

El influencer decidió salir a la ciudad a generar polémica. Foto: Instagram @la_liendraa. - Foto: Foto: Instagram @la_liendraa.

No se sabe si La Liendra logró entregar los 600 mil pesos que estaba ofreciendo al final de la dinámica, lo que sí queda claro es que él tiene mucho dinero para derrochar, pues el pereirano fue uno de los famosos colombianos que viajó al Mundial Qatar 2022, donde se gastó una millonada y no valió tanto la pena, pues el creador de contenido se aburrió en Doha, ciudad donde se llevaron a cabo la mayoría de partidos de dicho torneo.

La Liendra le regaló un “día perfecto” a uno de sus seguidores

La Liendra tiene un corazón grande y siempre ha intentado devolver un poco, de esa bonanza que la vida le dio, a aquellos que aún no han tenido la posibilidad de escalar un poco y que ayudan a que devengue las millonadas que el creador de contenido factura cada mes, gracias a sus contratos publicitarios, sus reproducciones en redes y sus menciones en otras cuentas, ya sean comerciales o de otros colegas.

Por esto, Mauricio Gómez, nombre de pila del influencer, decidió ir a un barrio de Medellín para encontrarse con su fanaticada, con el objetivo de elegir a uno de sus fans y regalarle lo que él considera como un “día perfecto”, en el que tanto el afortunado con él pasarán varias horas juntos realizando actividades como ir de compras, salir a comer, realizar actividades de recreación y mucho más.

El joven Tomás David Zapata fue el que logró este hermoso regalo de parte del pereirano. Todo por una razón específica, y es que el chico es uno de los seguidores de más vieja data en el perfil personal del influencer. Por ello, La Liendra se tomó el trabajo de hablar con su madre y pedirle permiso para llevárselo a regalarle una infinidad de cosas. “Él va a almorzar conmigo, vamos a salir al centro comercial y yo te lo traigo por ahí en dos horas”, afirmó el creador de contenido.

La liendra incomodo a una vendedora informal en medio de un reto - Foto: Captura de pantalla @la_liendraa

“Siempre será un placer verlos y compartir un poco de lo que me han dado, más que seguidores son mi familia”, afirmó el influencer en medio del paseo con su seguidor, que tuvo como destino el centro comercial El Tesoro, de Medellín, lugar que el joven no conocía. Allí la primera parada fue en la zona de comidas, donde el pereirano y el pequeño eligieron un par de tacos mexicanos para acumular energías para seguir su recorrido.

Fueron varias las tiendas de marca que Mauricio y Tomás visitaron y finalmente en una de ellas el pequeño logró hacerse con un look completo de pantalón, camiseta, zapatos y hasta gorra, quedando perfecto y a la última moda, generando una conexión especial entre él y La Liendra, quienes ahora serán amigos de por vida.