“La lonchera”: critican a Luisa Fernanda W por el millonario bolso que llevó a un lujoso evento

Pese a que la celebridad paisa se mostró con un look natural, las críticas no se hicieron esperar.

Luisa Fernanda W es una creadora de contenido e influencer que acumula una cantidad significativa de seguidores en redes sociales; de hecho, ingresa al grupo de colombianas con más fans en plataformas digitales, al lado de rostros de la farándula como Jessica Cediel, Greeicy Rendón o Lina Tejeiro.

Una de las pasiones que, por años, la influenciadora antioqueña ha hecho saber que tiene es el maquillaje y la moda. Por ello, gran parte del contenido audiovisual que se puede ver en los perfiles de Luisa son de tutoriales de belleza, al igual que expone los outfits que suele vestir y generan todo tipo de reacciones.

Precisamente, hace poco, la también empresaria fue invitada a un reconocido evento de moda de una marca de lujo internacional. En esta oportunidad, la joven asistió al lanzamiento de la segunda colaboración de la artista japonesa Yayoi Kusama con la casa y compañía de moda francesa Louis Vuitton.

Entonces, la famosa celebridad digital estuvo en dicho evento con su compañero sentimental, el cantante de música popular Pipe Bueno; como era de esperarse, Luisa Fernanda W aprovechó para crear contenido al respecto.

Esta es una de las más recientes fotos que Luisa Fernanda W subió a redes sociales. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

En un video que subió a Instagram, red social donde tiene 18,5 millones de seguidores, la influencer antioqueña mostró la costosa ropa de la marca francesa que utilizó. Luego de esto, con el paso de las horas, abundaron los comentarios por parte de los internautas.

En varias situaciones Luisa ha sido el blanco de críticas por la manera como se viste, a lo que ella ha llegado a hacer caso omiso; por ejemplo, mientras estuvo en embarazo, una buena parte de cibernautas la recriminó por lucir ropa con transparencias.

Por lo general, los contenidos que comparte la influenciadora antioqueña es sobre combinaciones de ropa. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

Ahora, pese a que se mostró con un look natural, las críticas no se hicieron esperar, ya que más de un usuario recalcó que “no les gustó” el outfit. Sin embargo, eso no fue todo, pues la ráfaga de comentarios también se enfocaron en ‘hacerle el feo’ a los accesorios que utilizó la figura publica paisa, en especial un bolso que fue confundido como una “lonchera” o una “cartuchera de maquillaje”.

En un principio, Luisa detalló cada una de las prendas que después se puso, aunque resultó cambiando la chaqueta y la camiseta. “Ahorita hay una tendencia del lujo silencioso porque ‘los verdaderos ricos son así'. Yo tengo una teoría: ponte lo que tú quieras y pórtalo con personalidad, que no importa cuántos logos tengas encima”, manifestó la pareja sentimental de Pipe Bueno.

No obstante, aunque el mensaje de la creadora de contenido fue bien recibido, el bolso no se salvó. En ese sentido, muchos de los seguidores de la influenciadora escribieron:

“Me gustó todo menos el bolso para el outfit, no me convenció 8/10″; “El bolso parece para cosméticos”; “Es una lonchera”; “Por primera vez no me gustó”; “Bonita la lonchera”; “Siempre te vistes lindo, pero esas combinaciones no me parece, empezando por el bolso”, se lee en Instagram.

Cabe añadir que también hubo internautas que manifestaron el “buen gustó” de Luisa e incluso la defendieron de aquellos que la criticaron.

Por este bolso fue masivamente criticada. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

Luisa Fernanda respondió a las críticas

Aun cuando fue criticada, Luisa aclaró que le gusta este bolso y se sintió bien utilizándolo para el lujoso evento de moda al cual fue invitada. Asimismo, señaló que el “estilo de combinar el bolso con la ropa ya no”, es decir, buscó romper el esquema de ponerse los accesorios del mismo color.

En ese orden de ideas, la multifacética mujer paisa quiso mostrar otra faceta, ya que normalmente muchos de los outfits con los que posa y se toma fotografías son elegantes y, en esta ocasión, se fue por la línea de lo casual.