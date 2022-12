“La moza no se mete a la casa”: Jessi Uribe recibió inesperado comentario en un concierto

Jessi Uribe se convirtió en uno de los cantantes más famosos y exitosos de la música popular en Colombia, debido a su estilo y larga trayectoria en la industria. El santandereano se ubicó como uno de los representantes del género, cautivando con su potente voz y su estilo para interpretar cada una de las letras de sus trabajos.

El artista se robó las miradas con sus propuestas musicales, con sus shows y con las visitas que hizo a distintos espacios, donde aprovechó para ponerle toda la pasión e interpretar cada uno de los temas que lo catapultó al estrellato. El colombiano avanzó con paso firme, despertando curiosidad entre el público por detalles de su vida personal.

Por tal motivo, recientemente, Jessi Uribe fue centro de reacciones en las plataformas digitales luego de que se difundiera un particular video de un incómodo momento que habría vivido el cantante al salir de un concierto. Todo parece indicar que una persona no olvidó la supuesta infidelidad del artista con Paola Jara, su actual esposa, aprovechando para reprochárselo con un fuerte grito.

De acuerdo con un video que publicó la cuenta Rechismes, un grupo de personas y seguidores del intérprete de Matemos las ganas estaban fuera del escenario, esperando a que la estrella de la música popular bajara para saludarlo o tener un contacto con él. En medio de los gritos que lo aclamaban y elogiaban su talento, una persona aprovechó y lanzó un inesperado comentario sobre su vida personal.

Según se escuchó en el clip, un hombre que estaba entre la multitud gritó una frase relacionada con la intimidad del artista, puntualizando directamente en las traiciones amorosas y los cambios en su realidad.

“¡Jessi Uribe, la moza no se mete a la casa!”, dijo la persona, para después agachar el celular y dejar de grabar.

Pese a que no se observó realmente cuál fue la reacción de Jessi Uribe ante estas palabras, medios como Tropicana afirmaron que la expresión del rostro del santandereano cambió y únicamente guardó silencio. Los curiosos que observaron el contenido se burlaron de la situación, mientras que otros recriminaron esta clase de comportamientos “fuera de lugar”.

Jessi Uribe quedó fascinado con mujer en Pereira; el momento fue grabado

A través de su cuenta personal de Instagram, el cantante de música popular aseguró que nunca había vivido algo tan especial con una espectadora. Asimismo, señaló que siempre recordará ese hermoso momento que pasó junto a la mujer.

El artista, de igual manera, aprovechó esa red social para publicar una pequeña galería de dos fotografías y un video del sentido encuentro, el cual se llevó a cabo en el backstage del escenario donde tocó.

“Que te digan que siempre oran por ti, que piden a Dios por tu salud: eso no tiene precio. Dios me permite encontrar personas así todos los días de mi vida. Hace tres años no venía a Pereira y me regalaron este hermoso recuerdo”, manifestó el santandereano.

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que la mujer de la tercera edad se le acercó a Uribe y le mostró todo su aprecio, mientras se abrazaban cariñosamente.

La publicación del reconocido cantante colombiano generó cientos de reacciones y muchos internautas lo elogiaron por ser tan humilde con sus seguidores. Además, lo felicitaron por la presentación que tuvo en la capital risaraldense.

Cabe recordar que el artista de música popular va a estar bastante alejado de su hogar debido a que tiene varios conciertos por todo el territorio nacional durante las fiestas de fin de año.