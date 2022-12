Jessi Uribe desató ola de comentarios tras interpretar canciones de Juan Gabriel, ¿qué tal lo hizo?

Jessi Uribe es uno de los cantantes de género popular más reconocidos en este momento. Pero más allá de su talento, lo que lo llevó a la fama fue su polémico romance con la cantante Paola Jara, actual esposa y también colega en el género musical.

Ambos artistas son una de las parejas más queridas de la farándula nacional, además han estado envueltos en varias polémicas, pues antes de convertirse en marido y mujer, eran amigos e incluso, muchos usuarios aseguraron que su relación inició mientras Jessi aún estaba casado con su esposa del momento, Sandra Barrios; a la cual le fue infiel.

Lo cierto es que aunque Paola insistió que ella no tuvo nada que ver en el divorcio de Uribe, los hechos indican lo contrario, pues desde que conoció a la paisa, el cantante hizo lo que pudo para conquistar su corazón y en el proceso hizo varios sacrificios, como el hecho de bajar de peso y separarse de su familia definitivamente.

Desde su matrimonio con la cantante, Jessi Uribe ha tenido que estar un poco alejado por temas laborales pues su carrera ha tomado mucha fuerza, tanto así que se encontraba de gira por Estados Unidos donde sorprendió a todos los asistentes.

Pero eso no fue todo, a través de su cuenta de Instagram donde tiene más de 6 millones de seguidores, compartió unos videos interpretando Te sigo amando y Ya lo se que tú te vas, éxitos musicales del reconocido Juan Gabriel quien falleció en el año 2016. Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar y muchos indicaron que no tenía la voz para cantar este tipo de música.

“Jajajaja que horrible se le escucha este gran tema a este man, nada que ver Juan Gabriel es el único que lo cante bien. Esto es una ofensa”, “Lástima que no suba …. Su voz no es para esa canción”.

Pero también hubo más seguidores que apoyaron al artista y que lo felicitaron por la interpretación porque se notaba que lo hacía con mucho sentimiento. “Masterr🔥🔥🔥”, “Woooww que divina canción... excelente 👏👏👏👏👍”, “Todo lo q haces es un excelente regalo para nosotras tus fans. 😍🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️”, “Desde el alma cualquier interpretación 👏👏👏”, “👏 Que sentimiento y que talento🙌🙌🙌🙌🙌😍❤️”.

Vidente hizo esta polémica revelación sobre la relación entre Jessi Uribe y Paola Jara

Aunque ambos artistas negaron una supuesta infidelidad cuando Jessi Uribe estaba con Sandra Barrios, ella ofreció una entrevista para el programa Lo sé todo en el 2020, en la que afirmó haber visto una conversación en el celular de su entonces esposo, donde él le confesaba a su madre que estaba enamorado de la paisa. Luego de haber superado los rumores y los chismes, Paola Jara y Jessi Uribe llegaron al altar tras un par de años de relación.

Ahora, unas declaraciones han vuelto a causar furor en las redes sociales y tienen a más de uno a la expectativa. Se trata de las afirmaciones dadas por la clarividente Lilian Estrada, quien el año pasado manifestó que a la relación entre Paola y Jessi “no le ve futuro”, además, no les dio más de dos años de relación sentimental luego de contraer matrimonio.

“A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados; no les he visto nunca futuro, en cuestión de noviazgo los veo felices mostrando muchas cosas, pero no les veo ese futuro de amor, entrega total y de comprensión”, sentenció.

La declaraciones fueron dadas en una entrevista Kienyke.com, donde además reveló las causas de su supuesta “separación”. “Jessi se va a enamorar de otra mujer, con ella se va a quedar y va a tener dos hijos con ella, ahí me arriesgo a contar”, concluyó.