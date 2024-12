Este y muchos otros detalles de la dramática historia del actor, nacido en Omaha, Nebraska, en 1924, salen a la luz en The contender: the story of Marlon Brando, en la que su autor, William J. Mann, relata que dos años después de aquel episodio fue enviado a una academia militar para que se forjara un carácter más duro.

Al poco tiempo fue expulsado por fumar, aunque el biógrafo sugiere que en realidad ese solo fue el pretexto para ocultar un encuentro sexual con su profesor de teatro, Earl Wagner, de 44 años y el que primero lo animó a iniciar una carrera en las artes escénicas.