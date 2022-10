La razón por la que Camilo Echeverry sale descalzo en sus conciertos

El pasado jueves 29 de septiembre se llevaron a cabo los Premios Billboard 2022, los cuales reconocen el talento musical en Latinoamérica. En la celebración se llevó a cabo diversos conciertos de artistas y además dejó grandes ganadores como la bichota ‘Karol G’, Bad Bunny’ y Farruko.

No obstante, el encargado de cerrar la noche con su presentación fue Camilo, quien aprovechó el evento para estrenar a su manera la pista basada en “Aeropuerto”, que se utiliza para el cubrimiento Mundial de Catar 2022.

La presentación del artista fue muy controversial, sin embargo, más allá de las críticas que recibió por la adaptación de la canción, Camilo recibió bastantes comentarios negativos tras llegar al show sin zapatos. Cabe señalar que esto lo hizo no solo en el show, sino también al momento de pasar a recoger su estatuilla.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Camilo aparece descalzo, en sus conciertos lo hace constantemente, e incluso fue víctima de la crítica cuando se presentó descalzo al elegante encuentro con Lionel Messi y Antonella Roccuzzo.

La pregunta de por qué aparece descalzo es muy común, sin embargo, hasta hace poco, cuando se encontraba promocionando su tour “De Aentro Pa Afuera Tour”, Camilo contó por qué prefiere presentarse sin zapatos.

“En el escenario siempre estoy descalzo, me siento raro si tengo zapatos en mi lugar sagrado. En casa procuro estarlo y es un atajo para estar como aterrizado” dijo Camilo.

Casi lo sacan de su concierto, ¿por qué?

En medio de sus conciertos, Camilo vivió una insólita experiencia que no dudó en compartir con sus seguidores, ya que parecía sacada de una película. El colombiano aprovechó sus redes sociales y comentó un poco de esta anécdota que le quedará de recuerdo por mucho tiempo.

Por estos días la familia compuesta por Camilo, Evaluna e Índigo se encuentra viajando por Estados Unidos, mientras realizan algunas de sus presentaciones. Allí fue donde pasó el curioso momento tras bambalinas y que le causó bastante gracia al cantante.

“Acaba de ocurrir algo fantástico que tiene que ser contado. Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad de acá de Orlando y me dice: ‘¿Dónde está su escarapela?’, y le digo: ‘Yo no tengo’”, relató el artista en sus historias de la cuenta oficial de Instagram.

“Entonces me dice que por qué no tiene, que no debería estar ahí y le dije: ‘Yo soy Camilo, el que va a cantar’. Ahí me rescató alguien, pero casi me echan de mi propio concierto”, afirmó el talento colombiano en los videos, despertando risas en los curiosos.

Después de que se aclarara la situación, el cantante fue a saludar al guardia y aseveró que antes no era de ‘la tribu’, como les dice a sus fanáticos, pero que ahora sí era uno más de grupo. Este gesto generó ternura y reacciones positivas en sus seguidores, quienes respaldan todas las ideas que se le ocurren.

Otro aspecto que convierte al colombiano en un personaje mediático es la famosa relación que sostiene con su esposa, Evaluna. La pareja fue bastante abierta desde el inicio al compartir su amor, específicamente desde que se conocieron y empezaron a grabar románticos momentos que atravesaban.