Canal internacional escogió a Camilo para grabar canción oficial de sus transmisiones para el Mundial de Catar 2022

El cantante colombiano Camilo Echeverry está viviendo un grato momento de su carrera profesional, ya que luego de varios años de haberse dado a conocer en el reconocido reality Factor XS del Canal RCN, comenzó a recoger los frutos de su esfuerzo, lo que le permitió convertirse en uno de los artistas más escuchados en español en todo el mundo.

Luego de recibir dos nominaciones a los premios Latin Grammy a mejor canción, el antioqueño ha sido escogido por el canal Telemundo para hacer la canción oficial de sus transmisiones del próximo mundial de fútbol que se realizará en Catar y se jugará entre noviembre y diciembre de 2022.

El cantante, de 28 años, dio una entrevista a este canal norteamericano, en la que aseguró que “la música y el fútbol van de la mano”, por lo que, a pesar de que Colombia no clasificó, va a estar apoyando a las selecciones de los países latinoamericanos que disputarán en el evento deportivo más importante del mundo.

“Tengo mi dolor en el corazón, porque mi país no estará en el Mundial, pero no me atrevo a decir a quién le voy porque tengo tantos amigos... voy a irle a los latinos”, aseguró durante su aparición en el programa matutino En casa con Telemundo.

La canción que utilizará el autor de Vida de rico para este importante canal de televisión internacional será una adaptación del tema Aeropuerto y será utilizada por Telemundo para todos los contenidos que hará en el cubrimiento del campeonato mundial.

“Estoy muy emocionado, porque es la primera vez que hago esto en mi vida (...) nos invitó Telemundo a que sea la canción oficial del Mundial para ellos y agarramos la canción que sentimos que teníamos que echar mano para ello”, agregó Camilo, mostrando la felicidad que le produce esta distinción en su carrera profesional, la cual cada día recibe un reconocimiento mayor en la industria musical.

A Camilo Echeverry casi lo sacan de su propio concierto, ¿qué pasó?

Camilo Echeverry, conocido solamente como Camilo en la escena musical, ‘la sacó del estadio’ con su trabajo artístico a lo largo de los últimos años. El paisa logró ser famoso desde que era muy niño luego de haber ganado el concurso Factor XS, formato que también les abrió las puertas a celebridades como Greeicy Rendón y Shaira.

El crecimiento profesional lo catapultó al reconocimiento internacional, plasmando con sus álbumes Mis manos y De adentro pa’ fuera, sumado a una larga lista de canciones que actualmente son interpretadas por millones de personas en el mundo. Su sello personal lo transportó a grandes escenarios en los que cautiva con sus sonidos y las letras de sus propuestas.

En medio de estos conciertos, Camilo vivió una insólita experiencia que no dudó en compartir con sus seguidores, ya que parecía sacada de una película. El colombiano aprovechó sus redes sociales y comentó un poco de esta anécdota, que le quedará de recuerdo por mucho tiempo.

Por estos días la familia compuesta por Camilo, Evaluna e Índigo se encuentra viajando por Estados Unidos, mientras realiza algunas de sus presentaciones. Allí fue donde pasó el curioso momento tras bambalinas y que le causó bastante gracia al cantante.

“Acaba de ocurrir algo fantástico que tiene que ser contado. Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad de acá de Orlando y me dice: ‘¿Dónde está su escarapela?’, y le digo: ‘Yo no tengo’”, relató el artista en sus historias de la cuenta oficial de Instagram.

“Entonces me dice que por qué no tiene, que no debería estar ahí y le dije: ‘Yo soy Camilo, el que va a cantar’. Ahí me rescató alguien, pero casi me echan de mi propio concierto”, afirmó el talento colombiano en los videos, despertando risas en los curiosos.

Después de que se aclarara la situación, el cantante fue a saludar al guardia y aseveró que antes no era de ‘la tribu’, como les dice a sus fanáticos, pero que ahora sí era uno más de grupo. Este gesto generó ternura y reacciones positivas en sus seguidores, quienes respaldan todas las ideas que se le ocurren.