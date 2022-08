Incómodo momento: hombre intentó besar a Camilo y así reaccionó el cantante

El cantante colombiano Camilo publicó un corto video en el que se aprecia lo que habría sido un incómodo momento para él. Un hombre que estaba a su lado, de un momento a otro, lo tomó por la cara e intentó darle un beso.

Posteriormente, con cara de sorprendido, Camilo trató de retirar al hombre y al final sonrió, tal como aparece en el video que él publicó en su cuenta en Instagram.

A propósito, el hecho se presenta en momentos en que las redes están desatadas con lo que es el nuevo tema de Camilo, titulado ‘Alaska’, en lo que es la primera colaboración con el Grupo Firme.

Respecto al hombre que intentó besar a la fuerza a Camilo, se indicó que no es un desconocido y que, por el contrario, es del entorno del cantante.

Se trata puntualmente de Miguel Silva, un director cinematográfico y fotógrafo, quien precisamente fue el productor ejecutivo del reciente video de Camilo junto al Grupo Firme.

El colombiano publicó el video con el mensaje: “Creo que mi compa se pasó de cervezas“.

Las reacciones de los seguidores de Camilo no se hicieron esperar y comentaron: “Evaluna tené cuidado que él y vos no son amigos (...); ja ja ja, a Eva no le va a gustar esto (...); A tu amigo, o se le moja la canoa, o esta brincando la talanquera (...); Se motivó escuchando la canción jajajaja”.

Ricardo Montaner reveló qué hacía su yerno Camilo antes de alcanzar la fama

La familia Montaner es muy reconocida en el mundo por su música, pues son una de las más importantes en cuanto al entretenimiento y cultura se refiere, ya que muchas de sus canciones y producciones se encuentran en el top de las más escuchadas a nivel mundial.

Vale decir que el artífice del núcleo, principalmente, es Ricardo, que cuenta con una exitosa carrera musical que le ha dado gran reconocimiento nacional e internacionalmente desde los años 80 y hoy se mantiene vigente, más de 40 años después de Yo que te amé, su primer sencillo.

Sus baladas han superado fronteras y marcan el camino para otros artistas alrededor del mundo, incluyendo a sus hijos Mau y Ricky, su hija Evaluna, y su yerno, Camilo Echeverry, entre otros.

Por otro lado, los más comentados de la familia, recientemente, son Camilo y Evaluna, pues además de tener una gran carrera profesional, también están pasando por un gran momento personal, todo gracias al nacimiento de su primera hija, a quien llamaron Índigo y de quien -por ahora- no han mostrado en redes sociales.

Los dos cantantes mostraron su relación y el avance que tuvieron desde el principio a través de sus cuentas de Instagram y también de su canal de YouTube, en el que compartieron varios videos en los que documentaron su amor, y su historia. Muchos de estos fueron bastante comentados por los internautas.

Sin embargo, algo que nunca habían contado es cómo fue que Camilo resultó viviendo con la familia Montaner desde un poco antes de la pandemia causada por el virus del Covid-19, pues así lo dejaron ver a través de sus redes sociales, y en los últimos días, fue su suegro -Ricardo- quien contó cómo surgió la situación. Así lo hizo en medio de una entrevista donde reveló que todo fue gracias a él.

Y es que, en su primer viaje a Miami, Florida (Estados Unidos), después de pasar cerca de una semana, Camilo decidió que volvería a Bogotá, por lo que se despidió de todos los Montaner y salió, cuando su suegro lo detuvo y le preguntó qué tenía que hacer en la capital de Colombia, luego le sugirió que se quedara y le propuso trabajar en su música, en sus demos, y que trabajara junto a Mau y Ricky.

Camilo aceptó y Evaluna se emocionó bastante, sin embargo, lo más comentado es que la historia termina con el cantante de baladas diciendo que su yerno se emocionó y -entre carcajadas- contó que el colombiano se quedó durante dos años, con lo que confundió a muchos, pues no dejó claro si esto era lo que esperaba, o no.

De la misma forma, reveló cuál era el trabajo de Camilo antes de ser famoso, pues cuando le preguntó qué debía hacer en Bogotá, el cantante le respondió que debía ir a dictar unas clases, pues enseñaba artes marciales en una academia.

Montaner habló en la entrevista sobre diversos temas y contó cómo había conocido a Camilo, asegurando que Eva siempre supo “cómo comprarlo” y si no, ella tenía a Marlén, que es su madre. Por lo que reveló que lo primero que supo del joven fue que le había escrito una canción a su hija. Y lo conoció en Bogotá, en el Aeropuerto.

Los datos son desconocidos para muchos, pues recuerdan la participación de Camilo en el Factor XS en el año 2007, en donde compartió set del programa, con la reconocida cantante Greeicy, tiempo después, obtuvieron gran fama con sus primeros sencillos.