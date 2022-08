Video: el incidente por el que Camilo terminó poniendo en evidencia detalle de su esposa Evaluna

El cantante colombiano Camilo Echeverry su esposa Eva Luna se encuentran de gira en Europa y estuvieron cantando en varios escenarios de España.

Los artistas, que recientemente fueron padres de su hijo Índigo, han aprovechado el buen momento que tiene Camilo en su carrera para compartir escenario y cantar juntos.

En medio de la gira, Camilo compartió un curioso hecho que les ocurrió en medio de uno de los conciertos.

En las imágenes se ve a los dos cantantes saltando y entonando una de las canciones compuestas por la pareja muy felices mientras comparten con su público.

En las imágenes se ven muy felices; sin embargo, en la descripción del video que subió el cantante explica que Eva luna casi se cae luego de terminar de cantar la canción.

“Lo que no muestra este video es el momento en que Evaluna casi se cae cuando terminó de grabar”, contó, mientras agregó risas por ese tropiezo de Evaluna.

El padre de Eva Luna, el cantante de Ricardo Montaner, comentó el video: “Dios protege a quien lo ama”, alegrándose de que no pasara a mayores.

Las críticas a Evaluna por usar crocs con tacón de Balenciaga

Por estos días, el intérprete de Vida de rico adelanta una gira por varias ciudades de España, enmarcadas en el De adentro pa’ afuera Tour. Precisamente, durante su reciente show en Madrid, Camilo sorprendió con invitados de lujo: Alejandro Sanz, Dani Martín y Nicki Nicole. De igual manera, su esposa Evaluna también subió al escenario para hacer parte del show.

No obstante, hubo un detalle que no pasó desapercibido y ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Evaluna lució un particular calzado, se trató de un par de crocs con tacón de la marca española Balenciaga.

La versión de crocs que lució Evaluna eran de color verde con tacón oscuro. Al respecto, algunos internautas hicieron críticas referentes a su aspecto y a su valor comercial. Puntualmente, el calzado en cuestión tiene un precio que oscila los 500 euros, un poco más de 2 millones de pesos.

“Horribles”; “Y yo que vi esos zapatos y pensé: ‘¿quién tendrá tan mal gusto como para ponerse esos zapatos tan horribles?’ y zas, aparece Evaluna demostrándome una vez más que ‘al que feo ama bonito le parece’”; “Qué mal gusto”; “Horribles esas zapatillas, pero entre gustos y colores venden los diseñadores”, dicen algunos de los comentarios en Instagram.

No obstante, otros internautas defendieron a Evaluna: “¿pero cuál es el problema? ¿En qué afecta la manera de vestir de alguien? Son buenos seres humanos, no le hacen daño a nadie, no se meten con nadie. Habiendo tantas cosas buenas en ellos, solo miran qué les da la gana de ponerse. Más amor”, expresó un usuario de la red social.

La relación entre Camilo y Evaluna ha conmovido a millones de internautas, quienes los siguen en redes sociales como Instagram. El intérprete de Vida de rico acostumbra a compartir emotivos momentos junto a la familia Montaner; así mismo, ha sorprendido a su esposa con detalles bastante especiales.

En una entrevista con el medio español Cadena Dial, Camilo relató la curiosa anécdota del momento en que se reunió con Ricardo Montaner para pedir la mano de su hija Evaluna.

“El día que yo le pedí la mano de Evaluna a Ricardo fue muy chistoso y muy curioso. Estábamos en la finca que ellos tenían antes en las afueras de Miami, y yo dije: ‘Bueno, voy por esta’. Evaluna estaba yendo por allá a hacer una terapia, y yo me quedé con Ricardo”, comentó el cantante colombiano.

Camilo comentó que, en ese momento, lo invadió el nerviosismo, pues Ricardo Montaner se le quedó viendo, como si sospechara que estaba planeando algo. “Nos sentamos y él me miraba y yo estaba verde, y le dije: ‘Montaner, tengo que hablar contigo’. Esta frase es horrible, esta frase da miedo”, anotó.