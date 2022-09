Yeferson Cossio habría revelado quién es su “nuevo amor”

Yeferson Cossio sorprendió a todos sus fieles seguidores de las plataformas digitales con el anuncio de su mudanza a Japón, donde buscaría un nuevo motivo en su vida, tras cargar con fuertes depresiones y bajones de ánimo. El paisa cambió por completo su realidad y quiso experimentar otro escenario en el que se hallara, lograra estudiar y crear contenido diferente.

En medio de este viaje a Tokio, el cual se dio hace varias semanas y por un lapso de tiempo indefinido, el youtuber cautivó a sus fans con distintas dinámicas y publicaciones en las que mostró un poco de lo que aprendió con el paso de los días en cuanto a la cultura y el estilo de vida en el país nipón.

Cossio fue claro, desde el inicio de su mudanza, en que esta decisión no tenía nada que ver con buscar o conseguir una pareja sentimental, ya que estaba atravesando otro momento distinto en su vida. El antioqueño puntualizó en que la motivación era encontrar su paz, por lo que no estaba interesado en encontrar una mujer que lo acompañara en la vida.

Sin embargo, recientemente, el creador de contenido llamó la atención en su cuenta oficial de Instagram luego de compartir una captura de pantalla de un mensaje que recibió, el cual sirvió para asegurar que “ya tenía novia”. Pese a que lo dijo en forma de broma, el influencer demostró el cariño que sintió por aquella fanática que le declaró su amor.

Según quedó registrado en el post, la seguidora aprovechó los mensajes directos de Instagram para enviar una serie de palabras a Cossio, señalando que realmente “lo amaba” y siempre lo había seguido por todas las ideas y ocurrencias que plasmó en sus publicaciones.

“No importa si no me respondes, igual aquí me desahogo y te cuento todo. Primero, primero, soy tu fan número uno. Si voy a Colombia voy porque quiero conocerte. Desde que empezaste te sigo, o sea, súper pendiente de tus historias, de todo, porque yo sí te amo”, escribió la joven en el texto.

“Pues segundoooo, ¿Sabías que eres el amor de toda mi adolescencia? Y buenoooo, ¿Cómo te va en Japón? Algún día que sea más adulta revisaré estas conversaciones jajajajaj qué risa, pero en serio me gusta hablar por chat contigo. Lit, no pasa nada si no me respondes. La cosa es que ya somos BFF (Mejores amigos)”, agregó al texto, donde manifestó que se conformaba solo con el hecho de que leyera sus mensajes.

Ante esta declaración que hizo la mujer, Yeferson aprovechó para publicar el pantallazo y responder de forma pública a las palabras que le dio su fan. El paisa señaló que ya eran novios y que esperaría a que ella crezca para poder oficializar un romance.

“Está bien, somos novios, tú crece que yo te espero”, dijo el influencer en un pequeño comentario que agregó al post.

Esta broma dejó claro que el creador de contenido le tiene aprecio a todas las personas que lo siguen y lo apoyan desde el inicio de su carrera en las redes sociales, buscando poner un toque de humor a cada una de las publicaciones que realiza en Instagram o Facebook.

Yeferson Cossio continúa soltero y afirmó que por el momento desea seguir así, mientras disfruta del proceso personal que mencionó desde hace varios meses. En el pasado habló de su ruptura con Jenn Muriel, dejando en el aire la incertidumbre sobre si sigue enamorado de la colombiana, con quien duró muchos años.

“Uno no deja de amar a alguien de un día pa’ otro”, mencionó el youtuber en un diálogo que concedió a un medio nacional.