La condena de Aida Victoria Merlano se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales. No hay quién no hable de la situación por la que está pasando la hija de la prófuga excongresista Aida Merlano, quien ha sido señalada por las autoridades colombianas de cometer delitos electorales.

Cabe recordar que la influenciadora fue condenada por haber ayudado a Merlano Rebolledo a fugarse tras haber asistido a una cita odontológica en el norte de Bogotá.

A pesar de todo lo que dijo la creadora de contenido, las autoridades determinaron que ella, además de conocer los planes de su mamá para fugarse, también participó en ellos.

Por si fuera poco, la joven está siendo acusada por lavado de activos y ese es otro proceso que tiene su situación judicial bastante complicada. Hasta el momento, Aida Victoria ha sido condenada a siete años y cinco meses de prisión, los cuales podrá cumplir bajo la modalidad de casa por cárcel.

La respuesta de Merlano a Morales

La influenciadora fue invitada Blu Radio para ser entrevistada por lo sucedido recientemente en su vida. En este contexto, el periodista Néstor Morales le hizo una pregunta a la joven barranquillera, pero esta la evadió y le dijo al comunicador que con gusto le respondería a su cuestionamiento personalmente.

“Me sorprendió muchísimo la condena. Yo pensé que me iban a dar mínimo 15 años y que me iban a mandar a un centro penitenciario. Yo juraba que esta noche dormía en un centro penitenciario. Apelamos, porque lo que yo espero es la absolución”, fueron las palabras que expresó Aida Victoria en medio de la entrevista.

El periodista le preguntó a la joven si tenía algún tipo de conocimiento sobre el plan de escape de su mamá para Venezuela. “¿Usted sabía, cuando se despidió de ella, sabía algo del intento de fuga?”, le cuestionó el comunicador, y fue cuando ella le respondió que esa pregunta era irrelevante y que creía que la habían llamado para preguntarle por el proceso que estaba cursando en ese momento.

“Me llamaste porque me dijiste que estaban interesados en conocer del proceso, y eso no hace parte del proceso. Ahora, si quieres que nos tomemos un tinto y me lo preguntas, yo con gusto lo converso contigo y lo hablamos”, fue la tajante respuesta de la influenciadora al periodista.

Este no fue el único altercado que protagonizó la joven, lo mismo pasó con la periodista Vanessa de la Torre. La discusión inició cuando la presentadora le pidió que no dijera que están desinformados sobre los delitos que le imputaron; además, de la Torre le dijo que “los interrogantes que le estamos haciendo son preguntas que están en el expediente de la Fiscalía. Yo no sé si usted lo conoce, pero en la Fiscalía hablan de su caso como si fuera testaferrato”. Ante esto, fuertemente le respondió Aida Victoria: “no, mira, escúchame algo Vanessa. No es testaferrato, me están imputando enriquecimiento ilícito. Tú me dijiste lavado de activos, cariño”.

Es necesario destacar que el caso de Aida Victoria Merlano ha dividido opiniones hasta la fecha; algunas personas consideran que sí tuvo que haber sido condenada y pagar su pena en la cárcel, mientras otras opinan que el dictamen de la justicia colombiana fue erróneo y tuvo que haber sido desvinculada del proceso hace mucho tiempo, y otros más señalan que los más de 7 años privada de la libertad en casa por cárcel fue lo más justo que hubiera podido suceder. El caso de Merlano continúa y como ella mismo afirmó, espera que con la apelación del dictamen, la absuelvan de toda culpa.